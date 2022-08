Calici di stelle a Breganze: degustazioni, cibo, visita alla torre campanaria

Due notti d’estate di vino, cibo, musica, divertimento. Torna a Breganze Calici di Stelle 2022, l'evento estivo più atteso dagli enoturisti e dagli appassionati del vino, organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Breganze, promosso dal Movimento Turismo del Vino e dall’Associazione Nazionale Città del Vino.

Quest’anno per la prima volta l’evento, che si svolgerà come da tradizione in Piazza Mazzini, si articolerà in due serate, venerdì 5 e sabato 6 agosto. Coinvolgerà ben dieci cantine del Consorzio DOC Breganze. Le degustazioni dell’eccellente vino breganzese saranno arricchite dalle squisitezze gastronomiche proposte dai ristoratori e dalle associazioni locali. Grande spazio anche all’intrattenimento: due diversi maestri della consolle cureranno l’accompagnamento musicale. Saranno inoltre organizzate visite guidate alla torre campanaria di Breganze, terza più alta del Veneto. Un simpatico clown intratterrà i più piccini, mentre gli amici del gruppo Sbittarte aiuteranno artisti di tutte le età a esprimere la propria creatività.

Il Kit Degustazione, al costo di 10 euro, comprende tracolla portabicchiere, calice e 2 ticket, i quali saranno nuovamente acquistabili durante le serate. E non è tutto: conservando il kit del venerdì si potrà accedere gratuitamente alla manifestazione anche il sabato, comperando solamente i ticket degustazione.

Breganze vi aspetta per immergervi nella bellezza della piazza, una delle più belle della Pedemontana vicentina, con buon cibo, un calice di ottimo vino, gli amici e la musica sotto una pioggia di stelle.

Per informazioni e prevendita kit:

E-mail: prolocobreganze@gmail.com

Tel: 351 6800133 (messaggio Whatsapp o Telegram)