Calici di Stelle a Bassano del Grappa, il programma

Torna Calici di Stelle martedì 1 agosto 2023 a Bassano del Grappa, dalle 19 alle 23.30. Una manifestazione dedicata alle eccellenze vinicole e all’enogastronomia del territorio, una magica wine experience che avrà luogo nel centro storico.

Tra le stelle di una notte magica d’estate, potrai riscoprire i sapori e i profumi del bassanese e non solo. Acquistando il biglietto potrai visitare anche il Museo della ceramica presso Palazzo Sturm, la Torre Civica in centro a Bassano, il Palazzo Bonaguro con la pittura maiolica del gruppo “Sbittarte” e gli Astrofili nel giardino. Inoltre in Piazza Libertà ci sarà la presentazione della candela al “profumo di Bassano”.

