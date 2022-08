Calici di Stelle a Barbarano con cibo e vino dei Colli Berici, mercoledì 10 agosto

Mercoledì 10 agosto 2022 Calici di Stelle a Barbarano dal tramonto all'alba. Una serata magnifica sotto le stelle apprezzando un buon calice di vino in compagnia, che altro chiedere? E' l'evento enogastronomico più atteso nell'estate dei Colli Berici. Nel periodo dello spettacolo delle stelle cadenti anche quest’anno a Barbarano si terrà Calici di Stelle, 19 le cantine presenti, e ricco stand gastronomico, degustazione di vini abbinata a spuncetti tipici dei bacari veneziani e cibo del territorio, con sottofondo musicale. Il centro storico di Barbarano si anima di espositori vinicoli che accolgono il pubblico con assaggi dei migliori vini locali, in una manifestazione molto sentita da turisti e residenti. Barbarano è Città del Vino riconosciuta a livello nazionale per le sue qualità vinicole e i nostri meravigliosi vigneti tenuti con cura. In agosto di ogni anno la piazza di Barbarano le cantine propongono assaggi delle loro produzioni più rinomate, una manifestazione molto sentita, i visitatori sono davvero molti e aumentano di anno in anno.

Calici di stelle 2022 ritorna nelle piazze di Barbarano, Piazza Roma, Piazzetta Godi e Piazzetta Calcalusso si riempiranno per un evento speciale.

Mercoledì 10 Agosto a partire dalle ore 19.00 si potranno degustare ottimi vini dei Colli Berici,19 le aziende vinicole presenti lungo il percorso:

1- MIOLATO

2- CAVAZZA

3- FACCIN

4- DEL REBENE

5- MAGIA DI BARBARANO

6- RUARO

7- LE VEGRE

8- BASTIANELLO

9- CANTINA DEI COLLI BERICI

10- MATTIELLO

11- DAL MASO

12- 3V LONIGO

13- ADAGIO

14- PRETTO

15- COSTALUNGA

16- LA PRIA

17- BASSO

18- MURARO ‘952

19- BERARDO DA SCHIO

8 Aree Food con ristoratori locali

- RISTORANTE AI CANONICI

- AGRITURISMO DA SAGRARO

- AQUA CRUA

- PRO COLLI BERICI

- PANIFICIO RIGHETTO

- AGRITURISMO Al VECIO MAGAZIN

- ENOTECA LA CANEVETA

- BAR CENTRALE

Durante la serata si potranno degustare ottimi piatti preparati dai ristoratori del territorio e dalla Pro Colli.

