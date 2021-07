Calici di stelle: tutti gli appuntamenti nel Vicentino

Dalle piazze e dalle vigne, dai piccoli borghi e dai campi, passando per alcuni dei luoghi più belli della nostra Penisola. Sono gli scenari che ospiteranno gli eventi di Calici di Stelle 2021. Movimento Turismo del Vino e Città del Vino, l’associazione dei comuni vitivinicoli d’Italia, si uniscono per dare vita ad una manifestazione che abbraccia tutta l'Italia, con una moltitudine di appuntamenti. Da sabato 31 luglio a domenica 15 agosto gli enoturisti possono contemplare l’osservazione guidata delle stelle e conoscere vino, cultura, arte, design, l produttori racconteranno le storie delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Il tema di quest’anno è “Tra Cielo e Terra” ed è un “invito a fermarsi, come sospesi, e a lasciarsi andare alle sensazioni piacevoli” e con “un calice tra le dita riscoprire le emozioni dimenticate e sperimentarne di nuove. Un momento di stacco dalla frenesia quotidiana, favorito dalla notte che acuisce i nostri sensi”.

LONIGO – Venerdì 30 e Sabato 31 Luglio BRINDISI AL RITORNO DI CALICI DI STELLE

Per l’occasione, una due giorni dedicata con allestimento di un vero e proprio percorso enogastronomico lungo le vie del centro storico cittadino. La presenza delle Cantine sarà accompagnata dal Mercatino degli Hobbisti e dal Mercato Storico Medievale. L’appuntamento è in Piazza Garibaldi e nelle Vie adiacenti Venerdì 30 e sabato 31 Luglio dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0444.720214 – 0444.720215 – commercio@comune.lonigo.vi.it

BASSANO DEL GRAPPA – Martedì 3 Agosto GRANDE EVENTO A PALAZZO STURM, PALAZZO BONAGURO, CASTELLO DEGLI EZZELINI ED IN PIAZZETTA CAFFE’ ITALIA

Bellissima l’iniziativa con cui Bassano del Grappa entra nella programmazione di Calici di Stelle, la manifestazione che interessa la prima metà del mese di Agosto per celebrare la “notte delle stelle cadenti”. L’appuntamento di Bassano del Grappa si annuncia come un viaggio eccezionale attraverso i Palazzi e le Mostre del centro storico (Palazzo Bonaguro, Palazzo Sturm e Belvedere di Piazza Terraglio). L’evento è organizzato dal Comune di Bassano del Grappa con l’Associazione Prom. Soc. “Compagnia dei Canevaroli della Terra di Bassano”, Slow Food, le Cantine vitivinicole nonchè le eccellenti Distillerie bassanesi e la ProLoco Bassano. All’evento partecipano anche il Comune di Nove, il Gruppo Astrofili Monte Grappa e l’Osservatorio Astronomico di Nove. L’appuntamento è nel centro storico di Bassano del Grappa Martedì 3 Agosto, dalle Ore 18.30 alle Ore 24.00.

INFO: Tel. 0424.519917 – iat.bassano@comune.bassano.vi.it

BREGANZE – venerdì 6 Agosto FRA LE VILLE DELLA PEDEMONTANA VICENTINA

Fra i borghi storici e le Ville della Pedemontana Vicentina, torna venerdì 6 Agosto Calici di Stelle a Breganze. La manifestazione avrà luogo in Piazza Mazzini alle Ore 19.00 e vedrà il coinvolgimento di 10 Aziende della DOC Breganze che porteranno in degustazione i loro vini, accompagnati dalle migliori specialità gastronomiche della tradizione, sapientemente preparate da ristoratori e Associazioni locali. L’appuntamento è Venerdì 6 Agosto dalle Ore 19.00 alle Ore 01.00 in Piazza Mazzini. INFO: Tel. 335.7611956 – prolocobreganze@gmail.com

BARBARANO MOSSANO – Lunedì 9 e Martedì 10 Agosto NEL CUORE DEI COLLI BERICI

Lunedì 9 e Martedì 10 Agosto, il Palatenda Pro Colli, nel centro storico di Barbarano Mossano, si anima di espositori vinicoli che accolgono il pubblico con degustazioni dei migliori vini locali, in una manifestazione molto sentita da turisti e residenti. L’Amministrazione comunale e la Pro Loco Colli Berici – Barbarano organizzano la due giorni in un vero e proprio percorso enogastronomico con intrattenimento musicale. Due serate magnifiche apprezzando un buon calice di vino in compagnia, dalle Ore 19.00 alle Ore 24.00. Per l’occasione è prevista la prenotazione a cura della Pro Loco Colli Berici. INFO: Tel. 348.3036153 – info@procolliberici.it etoninello@comune.barbaranomossano.vi.it