Ottimo vino e piatti tipici, in una serata magica tra degustazioni e stelle cadenti.

Venerdì 6 agosto 2021 torna Calici di Stelle a Breganze per il brindisi più atteso dell’estate: la manifestazione avrà luogo in piazza Mazzini dalle 19.00 all’01.00.

Protagoniste della serata dieci aziende che porteranno in degustazione i loro vini, accompagnati con le migliori specialità gastronomiche della tradizione preparate da ristoratori e associazioni locali.

L’evento, promosso dall’Associazione Nazionale Città del Vino e Movimento Turismo del Vino è realizzato grazie alla collaborazione tra Pro Loco Breganze, Comune di Breganze, Consorzio Tutela Vini D.O.C. Breganze e Strada del Torcolato.

Non verrà tralasciata alcuna norma di sicurezza e saranno seguiti tutti i protocolli anti-Covid in vigore: l’ingresso nell’area della manifestazione, quindi, sarà contingentato.

Per consumare sarà necessario acquistare il KIT-DEGUSTAZIONE, al costo di 10 euro.

Il KIT comprende tracolla portabicchiere, calice e 3 ticket.

I ticket saranno nuovamente acquistabili durante la serata, al costo di 2euro ciascuno. Un ticket non equivale ad una degustazione: i ticket necessari per ogni degustazione saranno indicati da ciascun produttore.

In caso di maltempo la serata sarà rinviata a sabato 7 agosto.



Per informazioni e prenotazioni:

Luciano: 335 7611956 (anche Whatsapp) - Onorina: 0445 873449

E-mail: prolocobreganze@gmail.com