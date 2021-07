Calici di Stelle a Bassano, il programma

Anche a Bassano si farà il brindisi di mezza estate con “Calici di Stelle”, la manifestazione dedicata alle eccellenze vinicole.

Il 3 agosto dalle 19 alle 24 sarà possibile percorrere un itinerario in 4 tappe ricavate tra alcuni dei molti luoghi suggestivi della Città: Palazzo Sturm, Palazzo Bonaguro, Belvedere di piazza Terraglio e Piazza della Libertà

Parteciperanno all’evento i produttori del territorio Bassanese che, ubicate nelle diverse aree sopracitate, saranno pronte accogliere i visitatori con l’offerta di un assaggio della loro produzione

Vigneto Due Santi

Le Vie Angarano

Diesel Farm

Cantine Calalta

Cantine Zoe Scremin

Distilleria Nardini 1779

Poli Distillerie

In piazza Libertà ci sarà un piccolo stand gastronomico dove verrà servito un risotto al vespaiolo e basilico curato da @Villa Razzolini Loredan

Durante l’intera serata gli astrofili dell’ Osservatorio Astronomico di Nove e del Gruppo Astrofili Monte Grappa, offriranno a quanti lo vorranno la possibilità di osservare il fenomeno delle stelle cadenti nel giardino di Palazzo Bonaguro

La manifestazione è promossa dall’Associazione Nazionale Città del Vino, in collaborazione con i Comuni di Bassano e di Nove, la Compagnia dei Canevaroli dellaTerra di Bassano, Slow Food e la Pro Bassano

Il costo di partecipazione è di 20 euro, i biglietti saranno in vendita da mercoledì 21 luglio presso lo IAT di Piazza Garibaldi, le cantine e distillerie aderenti all’evento, il presidio Slow Food (sede al Pomo d’oro, Viale Europa a Bassano) e online tramite sito https://app.nowr.in/events/1479426

Dalle ore 19 ci si potrà presentare con il biglietto previamente acquistato con le modalità sopra indicate presso il punto Info sito in Piazza Libertà, i volontari della Pro Bassano ritireranno i biglietti e consegneranno il calice in vetro in omaggio con sportina e 10 tickets da utilizzare per le vostre degustazioni a scelta tra le ditte produttrici aderenti all’evento

In caso di maltempo l’evento è rinviato al martedì successivo, 10 Agosto