Calici di Stelle 2021 a Lonigo: il programma

Calici di Stelle torna da allietare Lonigo anche quest’anno, gli enoturisti possono contemplare l’osservazione guidata delle stelle tramite i volontari dell’Unione Astrofili Italiani, in abbinamento a “Le Notti delle Stelle”. In tutta Italia serate di vino, cultura, arte, design ma anche spettacoli in compagnia dei produttori impegnati a raccontare le proprie eccellenze enogastronomiche.

Una due giorni dedicata con allestimento di un vero e proprio percorso enogastronomico lungo le vie del centro storico cittadino. La presenza delle Cantine sarà accompagnata dal Mercatino degli Hobbisti e dal Mercato Storico Medievale.

L'occasione per scoprire i vini e i prodotti dei Colli Berici, e non solo, trascorrendo piacevoli serate dalle atmosfere magiche.

Il 30 e 31 luglio 2021, dalle 20.00 alle 00.00

In Piazza Garibaldi, Lonigo

Costo: 10 € comprensivi di calice, tracolla e 5 ticket degustazione

Stand gastronomici

Musica dal vivo

CANTINE PARTECIPANTI

Antica Corte

Basaltica

Cà Rovere

Cantina 3V

Cavazza

Collis Cantina Veneta

Corte Capitelli

Corte De Pieri

Del Rebene

Fondo Rubro

Il Cavallino di Sauro Maule

In Sordina

La Pria

Le Lore

Marchetto

Roxius Santa Giustina

Tenuta Zai

Vitevis

L’appuntamento è in Piazza Garibaldi e nelle Vie adiacenti Venerdì 30 e sabato 31 Luglio dalle Ore 18.00 alle Ore 24.00. INFO: Tel. 0444.720214 – 0444.720215