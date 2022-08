Calà del Sasso, fiaccolata storica nei 4400 gradini

Sabato 13 agosto dalle ore 17 si terrà la storica FIACCOLATA CALA’ DEL SASSO.

“Lunga come il purgatorio, scura come il temporale, la scala che ti porta al grande vecchio della montagna, lassù sull’Altopiano di Asiago. Quattromilaquattrocentoquarantaquattro gradini, ripidi da bestie, faticosi già a nominarli. Partono dalla Val Brenta, sotto picchi arcigni, nel punto dove la valle - per chi viene da Bassano - sembra spaccarsi in due, all'altezza di un paese chiamato Valstagna, con la sua muraglia di vecchie case a filo d'argine. L'erta prende la spaccatura di sinistra e brucia in un lampo 810 metri di dislivello. Si chiama «Calà del Sasso», ed è una delle opere più fantastiche delle Alpi.” Paolo Rumiz

Il percorso ha inizio presso un tipico paesino di montagna (Sasso di Asiago) per scendere lungo un sentiero che attraversa boschi di faggi e carpini, un piccolo ghiaione e conduce verso Valstagna.

Sono i 4444 gradini di pietra, già percorsi chissà quante volte da merci, persone e animali... un PATRIMONIO STORICO unico!

Immersi nel verde brillante delle foglie di FAGGIO percorriamo questa antica strada che mette in comunicazione la Val Brenta con l’Altopiano dei Sette Comuni raccontando le tradizioni e la cultura del commercio locale nei secoli. La salita sarà inoltre allietata dalla narrazione di una leggenda che parla di amore e di fratellanza, la storia di Loretta e Nicolò.

PROGRAMMA

Previsto servizio navetta da Sasso a Valstagna e ritorno