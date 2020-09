Cactus in concerto al Lucky Tap

SABATO 19 SETTEMBRE 2020 CACTUS LIVE A LUCKY TAP

Quella dei cactus è per definizione una famiglia di “piante succulente”. Quella dei Cactus? è una band che, non a caso, di succo ne ha eccome, e pure di quelli belli corroboranti. Perché se c’è qualcosa in cui questi tre ragazzi da Tezze sul Brenta non scarseggiano sono energia, immediatezza e capacità di far sentire, a te che ascolti, quanto li gasi a mille suonare. Il loro stile, che come nel video di “Song 2” dei Blur, poga tra le pareti dei generi surf rock e post punk, ben miscelati in una voluta atmosfera lo-fi, è qualcosa che arriva dritto a testa, stomaco e piedi, senza troppe manfrine, senza ruffianerie.

Così, con dalla loro una schiettezza e un’ironia evidenti anche nel titolo del loro EP “Sorry For My Accent”, uscito nell’ottobre del 2016 (poco dopo la loro partecipazione al notevole Home Festival di Treviso e dopo oltre 80 live tenuti nel Triveneto), sono riusciti a finire, con il primo singolo “I Don’t Think It’s Good For You To Stop Smoking” nella playlist Spotify (settembre/ottobre 2016) della nota etichetta inglese Domino Records, casa di artisti conosciutissimi come Arctic Monkeys e Franz Ferdinand.

Portatori sani di belle vibrazioni, nel 2017 i Cactus? si trovano al centro di una storia che ha come protagonisti casualità e genialità. Un giorno, infatti, i 3 hanno caricato su Soundcloud la base di un loro pezzo, ancora senza testo né voce. Ebbene, quel beat ha fatto impazzire un rapper di Denver di nome Bohdi, che ha contattato i Cactus? chiedendo loro di poter rappare su quel sample. Ed ecco che in un annullamento delle distanze che rende il web una cosa meravigliosa, è nato il pezzo “Amazing”. Ma la cosa davvero straordinaria è che di “Amazing" è stato buttato su YouTube un video che è diventato in poche ore virale, portando un’inaspettata notorietà tanto a Bohdi quanto ai Cactus?. Cactus? che, sulla scia di questo momento un po’ magico, sono pronti, con il loro primo LP in uscita a febbraio 2019 a spazzare via ogni dubbio sul fatto che, se si ha sete di musica schietta, sono loro la band a cui fare riferimento.

