Caccia al tesoro sonora & falegnameria e riciclo creativo alla biofattoria Bisele | + 7 anni

Un’avventura nel bosco seguendo i richiami degli uccelli e un laboratorio per costruire una casetta nido originale.



Giovedì 28 marzo 2024 dalle 9.30 alle 15.30



Dopo l’accoglienza e un paio di giochi di conoscenza, andiamo ad esplorare l’ex vivaio ambrosini e facciamo dei giochi per imparare a riconoscere i richiami degli uccelli che ci vivono: cince, fringuelli, codirossi e….....tante melodie da scoprire e provare a ricreare!

Facciamo una sana merenda in compagnia con i biobiscotti e la caccia al tesoro sonora ha inizio!

Dopo pranzo facciamo dei giochi a tema ed entriamo in un nido vero e proprio.

Realizziamo poi una casetta nido con materiali di riciclo e di legno.

Concludiamo al magico cerchio dei ricordi e con una coccola agli asinelli e…BUONA PASQUA A TUTTI!



Programma

9.30 -10.00 accoglienza e giochi alla scoperta degli uccelli delle nostre montagne.

10.30 - 12.30 il racconto di una storia, una breve esplorazione e la caccia al tesoro sonora ha inizio!

12.30-13.30 pranzo al sacco e giochi

13.30-15.00 laboratorio di falegnameria e riciclo per la costruzione di una casetta nido.

15.00-15.30 un saluto agli asinelli e quattro chiacchiere al magico cerchio dei ricordi.





Da portare con sè: scarponcini e giacca impermeabili, vestiario comodo e a strati, guanti e berretto, pranzo al sacco, borraccia.



Luogo BioFattoria Bisele: Via Beata Giovanna 26 - 36010 Canove di Roana (VI) - https://g.page/agribisele?share

L’attività si svolgerà in parte all’interno di locali riscaldati e in parte all’esterno, anche in caso di neve. Il programma potrà subire variazioni. In caso di pioggia le attività verranno svolte all’interno.





Costo per la giornata: 30€ a partecipante, materiali per il laboratorio inclusi e merenda del mattino. Per tutte e tre le giornate costo: 75€.

L’attività verrà attivata con un numero minimo di 6 partecipanti. I posti sono limitati.

Il pagamento va effettuato prima dell’inizio delle attività presso il punto vendita.



Prenotazione per la sola attività della mattina. Orario 10.30 - 12.30 - prezzo 12€ a partecipante.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE



Contatti: 350 0476262 (WhatsApp, Chiamate) | e-mail: agribisele@gmail.com | www.agribisele.com



La Biofattoria Bisele è registrata nell’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche del Veneto.