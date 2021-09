Una mostra evento con le opere realizzate da Federica Dal Lago, nella storica Stamperia d’Arte Busato.

La realizzazione di questo progetto grafico nasce dalla voglia di recuperare la memoria di giochi che con l’avvento delle nuove tecnologie e stili di vita si sono inevitabilmente persi. Per far conoscere alle nuove generazioni queste attività che invece erano così comuni nella vita dei bambini di ieri.

Sabato 25 settembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30 si terrà l’apertura della mostra evento C’erano una volta… i giochi.

La libreria per un pomeriggio diventerà non solo lo spazio di esposizione dei lavori, ma anche il luogo di gioco con le postazioni in cui divertirsi con giochi analogici: il classico gioco dello scalone, il cerchio, le biglie, la trottola e il gioco delle ombre.

Non è richiesta la prenotazione ma gli organizzatori in caso di necessità si riservano la scelta di contingentare gli ingressi

La mostra sarà visitabile fino al 9 ottobre durante gli orari di apertura della libraria.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Stamperia d’Arte Busato.

La libreria La vispa Teresa in Via Vaccari a Vicenza è un nuovo spazio dedicato alla fascia d'età 0-14. Non solo libri, ma giochi ed eventi per tutte le fasce di età.

