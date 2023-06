Giardino Busnelli, il programma della settimana: cinema, teatro, musica

Come possiamo descrivere l'esperienza al Giardino Magico? Un ampio parco, accanto a un elegante villino quattrocentesco. Un chiosco bar fornitissimo aperto tutte le sere: gelati, snack, birre, bibite, caffé, cocktails. Un'arena estiva con un maxi-schermo per la proiezione del cinema all'aperto, cui si aggiungono eventi cinematografici speciali, proiezioni di reportage di viaggio, rassegne dedicate. Un palco grande per il teatro e la danza; un secondo palco immerso nel verde per le domeniche di musica live che spazia dal jazz al rock, dal folk ai djset, dalla classica all'elettronica. E poi incontri con gli autori, laboratori per bambini, esposizioni d'arte, mostra-mercato del libro e del fumetto.

PROGRAMMA EVENTI SETTIMANA

Martedì 20 giugno ore 21.30 | Reportage | CAI | Ingresso libero

NEPAL 2022 – MERA PEAK 6476

Vanni Marcolin del CAI di Marostica racconta in un video-reportage

emozionante la Valle dell’Honku e l'Amphu Lapcha in Nepal. La serata

sarà dedicata alla raccolta fondi per l'associazione Asia-Tibet che si

occupa in particolare di supportare la scuola Himalayan Dhalarong

Primary School di Komasgaon e l'ospedale di Bijer in Nepal.



Giovedì 22 giugno ore 19.30 | Presentazione libro | Ingresso libero

DISARMATI. Paesi senza esercito e altre strategie di pace

Libro di Riccardo Bottazzo – evento a cura di Unicomondo

Riccardo Bottazzo presenta il suo libro “Disarmati” (Altraeconomia

editore) in dialogo con Lorenza Zago dell'associazione “Non dalla

guerra” di Vicenza. I temi trattati saranno pacifismo, libertà,

contrasto alla guerra e alla violenza. I

l libro racconta l'incredibile storia dei Paesi che hanno rinunciato

all'esercito: alcuni, come le isole Marshall, per volontà di Paesi più

potenti, altri, come la piccola isola di Nauru, perché sono fuori da

qualsiasi scenario strategico e sono talmente piccoli che non hanno

spazio per una base militare



Giovedì 22 giugno ore 21.30 | Tango | Ingresso 10€ con drink incluso

UNA VERDE MILONGA DE LAS ESTRELLAS

Tango argentino a cura dell'ass. Milonga de las estrellas

Tdj della serata La Rosy



Venerdì 23 giugno ore 21.30 | Teatro | Biglietto 8€

BUFFONI ALL'INFERNO

Stivalaccio Teatro



Sabato 24 giugno RIPOSO

(Le iniziative del BGM sono sospese per altro evento concomitante: la

rassegna “Teatro in Casa”, in svolgimento presso Villa Carletti, via

Cavour 22 - Povolaro (VI)con lo spettacolo “Fòla de raisa” narrazione e

dialogo musicale di Davide Peron e Eleonora Fontana.)



Domenica 25 giugno ore 16.30-18.30 | Attività per bambini | Ingresso

libero

SUI BINARI DELLA MUSICA

Laboratori sonoro-musicali per bambini di tutte le età

A cura di Railway Music Studio.

Quattro diversi laboratori sonoro-musicali a cura di musicoterapeuti per

bambini di tutte le età, piccolo angolo “musica e coccole” dedicato ai

piccolissimi (0-24 mesi), libri, strumenti musicali.

In collaborazione con Associazione Genitori Istituto Comprensivo

Roncalli di Dueville.

Info: telefono 3516011416