Busnelli giardino magico: i film più interessanti, teatro coinvolgente, reportage e musica live

Ritorna lo spettacolo di Matàz teatro sul grande calcio (rinviato settimana scorsa per maltempo). La commedia de La Calandra "Il canto del gallo" ti aspetta venerdì sera. Il teatro per famiglie ti dà appuntamento con "Fiabe da brivido" questa domenica con Carlesso e Meggiorin. E poi alla sera spazio alla musica live col duo Grotto/Zattera.

Al cinema le storie intense di "Minari" e "Il cattivo poeta" e la pungente accusa al bigottismo contemporaneo con "Sesso sfortunato o follie porno", premiato a Berlino. Martedì il reportage di viaggio sulle chiese del Tigray di Avventure nel Mondo, con le splendide immagini a cura di Michele Bottazzo.

Lunedì 19 luglio ore 21.40 - Minari

"Un film prezioso e autentico, vincitore al Sundance Festival e del Golden Globe"

Regia: Lee Isaac Chung | Cast: Steven Yeun, Yeri Han, Youn Yuh-Jung, Alan S. Kim, Will Patton | Genere: drammatico | Paese: USA | Durata: 115' | Anno: 2020Trama: Minari, il film diretto da Lee Isaac Chung, segue la storia di una famiglia d'immigrati sudcoreani pronta a tutto pur d'inseguire il sogno americano.

Jacob (Steven Yeun) è un giovane agricoltore che negli anni '80 porta via la sua famiglia da Los Angeles, determinato ad avviare una fattoria in Arkansas e iniziare una nuova vita. Sua moglie Monica (Yeri Han) è stanca dell'ottimismo di suo marito di fronte alla prospettiva di vivere isolati in una casa mobile in mezzo al nulla e con pochi fondi. Il piccolo David (Alan S. Kim) e sua sorella sono invece annoiati e senza meta.

L'adattamento della famiglia alla nuova vita viene stravolto dall'arrivo improvviso della madre di Monica, l'eccentrica nonna Soonja (Yuh-Jung Youn), una donna dal linguaggio colorito e un po' bizzarra ma incredibilmente forte. I modi della donna suscitano fin da subito la curiosità di David che stabilirà un forte legame con l'eccentrica nonna.

Nel frattempo, Jacob, sempre più convinto di creare una fattoria su un terreno non adatto, metterà a rischio le finanze della sua famiglia e il suo stesso matrimonio.

Martedì 20 luglio ore 21.30 - Chiese nascoste del Tigray

di Michele Bottazzo

A piedi lungo le vie di pellegrinaggio del Nord dell'Etiopia.

Mercoledì 21 luglio ore 21.40 - Sesso sfortunato o follie porno

"Vincitore dell'Orso d'oro a Berlino, una pungente accusa al bigottismo dell'età contemporanea"

Regia: Radu Jude | Cast: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Malai, Nicodim Ungureanu, Alexandru Potocean, Andi Vasluianu | Genere: commedia | Paese: Romania | Durata: 106' | Anno: 2021

Trama:

Sesso sfortunato o follie porno, il film diretto da Radu Jude, ambientato ai giorni nostri, durante la pandemia del Covid 19, vede al centro della storia Emi (Katia Pascariu), professoressa di storia in una scuola di Bucarest. Emi è molto apprezzata e rispettata dai suoi alunni ma tutto a un tratto la sua carriera e la sua reputazione viene messa a repentaglio a causa di un video finito in rete, realizzato nella sua intimità con suo marito.

Il film segue la donna durante il suo percorso, dalle faccende quotidiane, agli spostamenti a piedi nel caos della capitale rumena, tra battute e sguardi critici, fino ad arrivare a un vero e proprio processo, dove al centro di un tribunale allestito nel cortile della scuola, la donna diventa "imputata" e deve difendersi dalle accuse dei genitori dei suoi studenti.



Giovedì 22 luglio ore 21.15 - “Di memorie e di calcio ¡Ay, Sudamérica!”

Matàz teatro con Marco Artusi voce recitante e Andrea Wob Facchin alla chitarra



Il gioco del calcio è di una attrattiva e di una forza tale, che è diventato, ormai, patrimonio culturale del mondo intero. Come ogni fenomeno culturale, ci si basa anche su una memorialistica che ci riporta subito indietro nel tempo in un periodo in cui i pionieri del calcio compivano gesta epiche. Forse mai più ripetibili!

Fra i mille scrittori che hanno portato su carta questa loro passione, Matàz Teatro ha scelto due esponenti del calcio narrato sudamericano: Osvaldo Soriano ed Eduardo Galeano. I loro racconti e la loro capacità di analisi, fulminante, ci portano immediatamente a quel periodo in cui anche noi eravamo con le ginocchia sbucciate a giocare sui campi o seguivamo alla radio le gesta epiche dei nostri eroi.



Venerdì 23 luglio ore 21 - “Il canto del gallo”

La Calandra compagnia teatrale Regia di Bruno Salgarollo



Amori e scambi di persona, tradimenti e beffe reciproche, sono gli ingredienti di questa commedia, liberamente tratta da “El Galo De La Checa” di A. Boscolo.

Tra le spiagge venete ed i salotti cittadini di un’Italia anni ’50, si incrociano le vicende di vari personaggi: dall’oste seduttore e avido, al colonnello dispotico e geloso, passando per signore benestanti ed annoiate che si muovono sotto lo sguardo disilluso della gente comune.

Dante Cerisiola, novello Falstaff, in cerca di conquiste e facili denari, invia la medesima lettera d’amore a due donne sposate e benestanti per sedurle e arricchirsi. Scoperto l’inganno le due decidono di vendicarsi a modo loro. Da quel momento la storia si infittisce e in un susseguirsi di colpi di scena si giunge ad un finale inaspettato.



Sabato 24 luglio ore 21.40 - Il cattivo poeta

"Un'opera prima memorabile che racconta da una prospettiva inedita la figura di D'Annunzio e il contesto storico-artistico italiano di quel periodo"

Regia: Gianluca Jodice | Cast: Sergio Castellitto, Francesco Patanè, Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi | Genere: biografico/drammatico | Paese: Italia | Durata: 106' | Anno: 2021

Trama: Il cattivo poeta, film diretto da Gianluca Jodice, è un biopic incentrato su Gabriele D'Annunzio, interpretato da Sergio Castellitto. Il film racconta gli ultimi anni di vita del poeta-vate, delineando il ritratto di uno dei personaggi più rilevanti della letteratura italiana e della storia del nostro Paese.

Siamo nel 1936 e Giovanni Comini (Francesco Patanè) è stato appena promosso al ruolo di federale, divenendo il più giovane in Italia a ricoprire questa carica. A favorirlo è stato Achille Starace (Fausto Russo Alesi), il segretario del Partito Fascista, secondo solo a Mussolini e mentore di Comini. Il primo incarico affidato al giovane federale è quello di recarsi a Roma, dove gli viene ordinato di vegliare su Gabriele D'Annunzio, cosicché lo scrittore, ormai anziano, non possa creare alcun problema e nuocere a nessuno. La missione è delicata, perché il Vate negli ultimi tempi ha mostrato un temperamento molto inquieto, tanto da turbare il Duce, preoccupato che il poeta possa compromettere i rapporti con la Germania nazista.

Comini si reca al Vittoriale, dove risiede D'Annunzio, ignaro che l'incarico affidatogli appartiene a un disegno politico molto più grande. Trascorrendo sempre più tempo in compagnia del poeta, il federale, ammaliato dalle parole di D'Annunzio, inizierà a dubitare di se stesso e del Partito, mettendo a repentaglio la sua nascente carriera politica.

sabato 24 luglio ore 21.40

Domenica 25 luglio ore 17.30 - Fiabe in Giardino | BGM21

“Fiabe da brivido” Con Stefania Carlesso e Igi Meggiorin



Ingresso: intero 4,50€ | ridotto 2,50€

Prenotazione obbligatoria, pre-registrandoti qui: https://forms.gle/wosru2KvkqtztL5dA

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

Biglietti: intero 5 € | ridotto 4 € | Abbonamento 10 film valido per 2 persone:30€

Gli abbonati al Cineforum Dueville 2020-21 possono utilizzare la loro tessera, fino all'esaurimento della stessa, per le proiezioni al Giardino Magico.

In caso di pioggia gli spettacoli vengono rinviati a data da definirsi. Apertura biglietteria ore 20.30; apertura area spettacoli: mezz'ora prima dell'inizio degli eventi.

Per accedere all'area del Busnelli Giardino Magico occorre registrarsi, ti consigliamo di farlo online, con la pre-iscrizione.

Clicca qui per la pre-iscrizione al film "Minari"