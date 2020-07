Busnelli Giardino Magico tutti gli appuntamenti: teatro, cinema, fiabe

Musica live, cinema all’aperto, spettacoli teatrali, incontri con l’autore, reportages di viaggio, serate di degustazione enogastronomica, mostre d’arte, laboratori creativi e corsi per bambini, ragazzi e adulti. Un angolo di relax in un suggestivo parco storico, dove trovare ristoro nelle calde giornate estive: un luogo di incontro informale e accogliente per stare con la famiglia e gli amici, sorseggiando una bevanda fresca.

Da oltre 10 anni, il Busnelli Giardino Magico offre una programmazione culturale in un contesto di pregio storico-artistico che accoglie quasi un centinaio di eventi, per tre mesi consecutivi.

Birmania | reportage di D.Giombelli | Avventure nel Mondo Martedì 28 luglio ore 21.30 Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 | Dueville (VI) L'Angolo dell'Avventura di Vicenza presenta: BIRMANIA Reportage di viaggio. Racconto per immagini. Ingresso free

Fiabe in Giardino | Con Martina Pittarello Busnelli Giardino Magico via Rossi, 37, Dueville Fiabe in Giardino Piccola rassegna domenicale di letture per bambini. Con Martina Pittarello Ingresso a contributo responsabile Busnelli Giardino Magico

Con Andrea Picco e Beatrice Niero

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

Biglietto unico 5€

Registrazione all’evento al seguente link: https://forms.gle/8EhmxG8ziniYgA5F7

venerdì 31 luglio ore 21.30

Burning - Regia: Lee Chang-dong | Genere: drammatico | Paese: Corea Del Sud Durata:148'

Trama:

Burning - L'amore Brucia, il film diretto da Chang-dong Lee, racconta la storia di Jongsu, un fattorino che durante una consegna si imbatte in Haemi, una ragazza del suo quartiere. Haemi gli chiede di prendersi cura del suo gatto mentre lei è via per un viaggio in Africa. Al suo ritorno, Haemi gli presenta Ben, un uomo misterioso che ha incontrato durante il suo viaggio. Un giorno, Ben racconta a Jongsu del suo hobby più insolito...

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

Biglietti: intero 5 € | ridotto 4 € | Abbonamento 10 film, per 1 persona: 30€

Sabato 1 agosto ore 21

Favolacce

Regia: D.e F. D'Innocenzo | Cast: Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella, Gabriel Montesi, Giulietta Rebeggiani, Max Malatesta, Tommaso di Cola, Justin Korovkin, Giulia Melilio, Laura Borgioli | Genere: drammatico | Paese:Italia | Durata: 98' | Anno: 2020

Trama:

una favola dark ambientata nella periferia meridionale di Roma, uno spazio suburbano isolato, nel quale ogni cosa è talmente banale da diventare monotona, mentre la vita scivola via insipida. Qui vive una piccola comunità di famiglie e i loro giovanissimi figli, che all'età di 12 anni iniziano ad affacciarsi all'adolescenza. Protagonista della storia è una famiglia composta da Bruno, Dalia e i loro diligenti figli dodicenni, che frequentano la scuola della zona. Questo normalissimo e tranquillo ritratto di famiglia nasconde, però, un'irrequietezza per nulla confortante e che, come un castello di carte, rimane in piedi in un equilibrio precario, che rischia di venire a mancare con la prima folata di vento. I figli della coppia, infatti, sono dei buoni studenti, cosa che renderebbe orgoglioso ogni genitore, ma i ragazzi non sono felici, si sentono soli. Vittime della passività colpevole degli adulti, i giovani sentono una profonda angoscia e uno sconforto che si tramuta velocemente in rabbia. Sono incastrati nella vita ideale voluta dai genitori, che non hanno capito che la felicità non si può costruire artificialmente.

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

Biglietti: intero 5 € | ridotto 4 € | Abbonamento 10 film, per 1 persona: 30€

Promozione pizza+film a 12€ | in collaborazione con A Tutta Pizza

Domenica 2 agosto ore 17.30

Fiabe in Giardino

Tutte le domeniche d'estate fino al 20 settembre letture per bambine e bambini a cura delle attrici e degli attori di Dedalofurioso.

Con Beatrice Niero

Il principe orso e altre storie di amicizia

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

INGRESSO A CONTRIBUTO RESPONSABILE

Domenica 2 agosto ore 20.30

ChocolaDe trio

Live concert

Elisa Chiara Fermetti: voice

Andrea Miolato: guitar

Andrea De Munari: simple drum

Busnelli Giardino Magico - parco di via Rossi 37 - Dueville (VI)

Ingresso libero

Registrazione all’evento al seguente link: https://forms.gle/qoJttViZs1aoTnXE6