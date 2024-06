Busnelli giardino magico a Dueville, il programma di cinema, teatro, musica

Prezzo non disponibile

L?a rassegna estiva Busnelli Giardino Magico si terrà dal 13 giugno all'8 settembre 2024 presso il parco di via Rossi a Dueville. Con 100 eventi di cinema, teatro, musica e molto altro, questa manifestazione offre intrattenimento per tutte le età. Non perdete l'occasione di vivere un'estate ricca di cultura e divertimento!

Sabato 15 e domenica 16 giugno Libri: cArte&Mestieri - festival dei mestieri del libro e della piccola editoria di qualità

Lunedì 17 giugno Ore 21.30 | Cinema | 3,50€: Io e il secco (alla presenza del regista e del cast)

Martedì 18 giugno Ore 21.30 | Viaggi + solidarietà: Dal Nepal al Tibet. In cammino nella terra degli dei. Reportage di Vanni Marcolin - CAI Marostica

Mercoledì 19 giugno Ore 21.30 | Cinema | 5€/6€: Challengers

Venerdì 21 giugno Ore 21.00 | Musica | Rassegna Giardino in Jazz: Festa Europea della Musica con Anna Cimenti trio

Lunedì 24 giugno Ore 19.30 | Libri: Cristina Ambu presenta il suo romanzo La mia amica L3 Ore 21.30 | Cinema | 3,50€: Food for Profit

Martedì 25 giugno Ore 21.30 | Ambiente: Orso, chi sei? Conversazione con Alessandro De Guelmi, veterinario esperto di orsi in Trentino - CAI Dueville

Mercoledì 26 giugno Ore 21.30 | Cinema | 3,50€: Zamora

Giovedì 27 giugno Ore 21.30 | Cinema | 5€/6€: Osteria Popolare Berica - un viaggio. Proiezione del film di Fabio Ferrando

Venerdì 28 giugno Ore 21.00 | Danza: Volti femminili nell'arte. Spettacolo di danza-musica e letture - Centro Studio Danza asd diretto da Alessandra Celadon

Sabato 29 giugno Dalle 16.00 alle 24.00 | Fumetti: Fumetti al Parco. Incontri con gli artisti, mercato-expo di nuovo, usato e vintage, laboratori - Breganze Comics

Domenica 30 giugno Dalle ore 11.00 alle 17.00 | Arte: Pittura en plein air. Laboratori liberi per tutti Ore 18.00: Inaugurazione mostra allievi - Club della Pittura di Dueville Dalle ore 17.00 alle 18.30 | Bambini: Il Giardino dei bambini. Laboratorio ludico-manual-musicale Ore 20.30 | Musica: Leonardo Buonaterra trio (etno-folk d’autore)



Luglio:

Lunedì 1 luglio Ore 21.30 | Cinema | 3,50€: I dannati

Martedì 2 luglio Ore 21.30 | Viaggi: Kirghizistan: dalla catena del Tien Shan agli altopiani del Pamir. Reportage di Rosanna Bassan e Ennio Savio - CAI Dueville

Mercoledì 3 luglio Ore 21.30 | Cinema | 3,50€: Back to Black

Giovedì 4 luglio Ore 21.30 | Cinema | 5€/6€: L’anima dell’albicocco. Proiezione del film "Senza Orario Senza Bandiera" a cura di Nerio Brian

Venerdì 5 luglio Ore 21.00 | Musica | Giardino in Jazz: ThelOrchestra della Scuola di Musica Thelonious di Vicenza, diretta dal M° Ettore Martin

Sabato 6 luglio Ore 21.00 | Teatro: Fortuna cieca. La nuova spassosa commedia di La Calandra Compagnia Teatrale di Dueville

Domenica 7 luglio Ore 17.30 | Bambini: Il Giardino dei bambini. Lettura musicata "I ragazzi della via Pal" Ore 20.30 | Musica: aQuatoniKa live (cover pop-rock italiane)

Lunedì 8 luglio Ore 21.30 | Cinema | 3,50€: The Animal Kingdom

Martedì 9 luglio Ore 21.30 | Viaggi: Marocco a cura di Diana Dainese - Avventure nel Mondo – L'Angolo vicentino dell'Avventura

Mercoledì 10 luglio Ore 21.30 | Cinema | 3,50€: Cattiverie a domicilio

Giovedì 11 luglio Ore 21.00 | Libri: Incontro con l’autore

Venerdì 12 luglio Ore 21.30 | Cinema: Gotico padano di Gabriele Grotto e Roberto Leggio

Sabato 13 luglio Ore 19.00 | Giochi | Ingresso gratuito: Tutti i giochi +1 Summer ed. 2024. Giochi da tavolo, di ruolo, di carte per tutti Ore 21.00 | Teatro+Musica: Marco Polo. Favola musicale per narratore e banda - CikaleOperose

Domenica 14 luglio Ore 17.00 | Bambini: Tina e i calzini spaiati. Laboratorio creativo e lettura animata Ore 20.30 | Musica | Giardino in Jazz: Moigea (queer etno jazz funk)

Lunedì 15 luglio Ore 21.30 | Cinema | 3,50€: C’era una volta in Bhutan

Martedì 16 luglio Ore 21.30 | Viaggi: Delhi-Varanasi a cura di Silvia Crestanello - Avventure nel Mondo – L'Angolo vicentino dell'Avventura

Mercoledì 17 luglio Ore 21.30 | Cinema | 5€/6€: The Fall Guy

Giovedì 18 luglio Ore 21.30 | Cinema | 5€/6€: L’ultima luna di settembre. Proiezione del film "Senza Orario Senza Bandiera" a cura di Nerio Brian

Venerdì 19 luglio Ore 21.00 | Musica | Biglietto 5€: Omaggio a Lucio Dalla di e con Monica Bassi

Sabato 20 luglio Ore 20.30 | Scacchi: Simultanea di scacchi col Gran Maestro Kenneth Solomon - Scacchi Berici asd

Domenica 21 luglio Ambientiamoci Estate 24: I segreti del vecchio bosco Ore 10.00: Camminata ecologica al Bosco delle Risorgive Ore 16.00: Laboratori al BGM Ore 21.30: Film a tema

Lunedì 22 luglio Ore 21.30 | Cinema | 3,50€: Confidenze

Martedì 23 luglio Ore 21.30 | Viaggi: Nord West USA & Canada a cura di Gianni Pellattiero - Avventure nel Mondo – L'Angolo vicentino dell'Avventura

Mercoledì 24 luglio Ore 21.30 | Cinema: Recupero per maltempo o film novità

Giovedì 25 luglio Ore 19.30 | Evento speciale: La Costituzione abita qui. Orazione civile di Francesco Binotto (ANPI) Camilla Ghiotto presenta il suo libro Tempesta con Michela Valsecchi A seguire pastasciutta offerta e concerto de Le Corriere della Sera (folk-rock)



Nota: Dal 26 luglio al 31 luglio, durante la Sagra di Sant'Anna, gli eventi del BGM sono sospesi. Il programma continua dal 1 agosto all’8 settembre.