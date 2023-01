Rassegna Storie: Banana Split con Bettedavis Duo

Banana Split parla di un’età magnifica, fragile ed esplosiva: quella della giovinezza, in cui tutto è possibile eppure tutto sembra così definitivo. Lo spettacolo è in programma al Busnelli di Dueville sabato 28 gennaio 2023 alle ore 20,45.

In un immaginario e folcloristico sud Italia dai contorni temporali indefiniti, ma anche in ogni luogo e in ogni tempo, due ragazzi, Lu e Gillo, si conoscono a un corso estivo di recitazione e diventano inseparabili. E lo diventano loro malgrado, perché Lu è la nuova fidanzata di Rao, il miglior amico di Gillo. E allora tutto diventa più difficile, anche ammettere a se stessi che l’amore cambia continuamente forma e che forse ci si innamora di idee fino a che non si trova qualcuno con cui condividere veramente un pezzo di strada.

Lu e Gillo scoprono silenziosamente che hanno bisogno di conoscersi, per regalarsi i loro pensieri, le loro incertezze, le loro segretissime passioni. Entrambi adorano Shakespeare di cui divorano i “sonetti”, che fanno da reale colonna sonora alle loro serate di confidenze. Ed entrambi adorano stare ore e ore a parlare, a scoprirsi, a smascherarsi.

Non sanno dove li porterà questa empatia, ma sanno che ad un certo punto arriverà uno split, un taglio. E come per fare una banana split qualcosa devi tagliare, anche Lu e Gillo sanno che dovranno rinunciare a un’idea dell’amore, a un’idea di un sé finora accettabile per chi gli stava vicino, ma oramai inaccettabile per loro stessi…

Banana Split - BETTEDAVIS Duo - di e con Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino | Rassegna Storie(s) sabato 28 gennaio ore 20.45

Biglietti: intero 10€ - ridotto 8€

