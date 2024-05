Buongiorno Ceramica a Bassano: visite guidate e apertura gratuita museo

Il viaggio di Buongiorno Ceramica! nel vicentino coinvolgerà le città di Bassano del Grappa, e Nove. La città di Bassano del Grappa partecipa al weekend della ceramica presentando l’evento Silent Play – Bassano Città dell’Artigianato, un audio tour digitale tra le botteghe artigiane del centro storico: un percorso a piedi tra le vie del centro, guidato da podcast, che tra una tappa e l’altra propone storie di protagonisti noti e meno noti della vita in citta?. Bassano del Grappa ospiterà inoltre l’incontro L’artigianato artistico tra passato e futuro: uno sguardo europeo, un’occasione per aprire un dialogo rispetto ad alcuni temi cruciali per il futuro dell’artigianato artistico in Europa. La città di Nove si prepara ad accogliere amanti della ceramica e del buon vino già venerdì17 maggio con l’evento Boccali diVini: Arte, Vino e Ceramica, una serata dedicata alla degustazione di vini del territorio accompagnati da una visita guidata al Museo Civico della Ceramica. Nella giornata di sabato 18 e domenica 19 si alterneranno inoltre aperture con ingresso gratuito e visite guidate straordinarie al Museo Civico della Ceramica e al Museo Diffuso.

Un'occasione per esplorare la tradizione ceramica attraverso incontri con maestri artigiani e artisti, immergendosi nelle innovazioni e nella storia di questa arte antica e contemporanea.

Programma a Bassano

Sabato 18 maggio | Silent Play

Centro Storico e Palazzo Sturm

Un audiotour tra botteghe artigiane, museo diffuso e voci della città.

Saranno previste due visite guidate una alle 09:30 e l’altra alle 11:30

Per entrambe le visite:

Ritrovo presso l’ufficio IAT in Piazza Garibaldi, 34 per la registrazione dei partecipanti, a seguito avrà inizio la visita che avrà durata di 100 minuti circa. La visita sarà condotta dall’attrice Paola Rossi dallo IAT a Palazzo Sturm - Museo della Ceramica G. Roi e della Stampa Remondini (massimo 35 persone). La partecipazione è gratuita

Domenica 19 maggio | L’artigianato artistico tra passato e futuro

Museo Civico , Sala Chilesotti Presentazione del progetto HEphaestus.

L' incontro sarà l’occasione per aprire un dialogo rispetto ad alcuni temi cruciali individuati dal progetto europeo “Hephaestus” per il futuro dell’artigianato artistico in Europa anche grazie al confronto con gli artigiani referenti dei territori italiani coinvolti (Ambassador) ovvero dell’ecosistema di Bassano del Grappa e Venezia. Sarà anche l’occasione di assistere alla proiezione di un prodotto artistico di “art-based resarch” del collettivo artistico D20 ART LAB, sviluppato proprio visitando questi territori. L’incontro avrà durata di due ore e mezza circa, dalle 10 alle 12:30

Domenica 19 maggio sarà inoltre previsto l’accesso gratuito al Museo della Ceramica e dei Remondini di Palazzo Sturm