Bunna from Africa Unite dj set a Fornaci Estate

Bunna di Africa Unite farà dj set a Fornaci Estate, una serata di musica giamaicana, selezionata dal fondatore del gruppo cult italiano. Da sempre un simbolo del Reggae, di una filosofia di musica e di vita che arriva da una terra lontana ma vicina al cuore di molti, per tutti coloro che amano le good vibes dei concerti.

Sabato 17 settembre 2022

BUNNA from AFRICA UNITE dj set

Warm up by Frencio e Chemikangelo

Inizio dj set ore 18.00

Ingresso libero!

Fornaci Estate | Parco Fornaci - Vicenza

BUNNA

Bonino Vitale, in arte Bunna, nasce musicalmente parlando nel 1981 quando fonda, insieme a Madaski, gli Africa Unite.

Da allora, con questo progetto, ha pubblicato 16 dischi e fatto migliaia di concerti in giro per il mondo. Un lavoro instancabile che ha fatto diventare, gli Africa Unite, una delle realtà più importanti del panorama reggae italiano e non solo.

Oltre agli Africa, dal 1994 al 2006, ha fatto parte del progetto Giuliano Palma & The Bluebeaters nelle vesti di bassista.

Ha per anni condotto, al fianco di Frank Napoleone, Natural Mystic, un programma di musica e curiosità sul mondo del reggae sulle frequenze di Lifegate Radio.

In questi ultimi anni, nonostante l’attività con gli Africa Unite rimanga sempre il suo progetto principale, è parte di Double Trouble, un progetto/tributo acustico di Marley dove in compagnia di Zibba e Raphael propone, in acustico, una selezione di brani del repertorio del maestro.

Occasionalmente propone dei dj set dove esplora ed approfondisce le varie evoluzioni e sfaccettature del genere di origine giamaicana.