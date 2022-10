Buffoni all'inferno, un divertente spettacolo all'Olimpico

L' Inferno racchiude al suo interno l’alto e il basso, il tragico e il grottesco. Per questo motivo i buffoni hanno deciso di fare una gita allegra proprio lì, siete curiosi di scoprire il tour che hanno organizzato?

Al Teatro Olimpico di Vicenza il 30 ottobre va in scena la prima dello spettacolo BUFFONI ALL'INFERNO con Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota. Soggetto originale e regia Marco Zoppello

Venezia. Nel 1575 un’epidemia di peste si porta all’altro mondo 50 mila veneziani, un terzo degli abitanti della città lagunare, allora grande potenza del mediterraneo.

L’Ade è di colpo intasato e Minosse, impietoso giudice delle anime, è costretto a fare i salti immortali per esaminare le colpe di tutti. Le operazioni vanno a rilento, gli spiriti protestano, insorgono, volano insulti e qualche brutta bestemmia. Belzebù, con profonda saggezza, offre uno sconto di pena alle anime di tre buffoni, Zuan Polo, Domenico Tagliacalze e Pietro Gonnella per tornare a fare ciò che in vita gli riusciva meglio: intrattenere. Lo spettacolo ripesca dall’antica arte del buffone, l’intrattenitore per antonomasia, il più devoto cultore dello sghignazzo.

Luogo di svolgimento: Teatro Olimpico

Piazza Matteotti 11, VI

30 ottobre 2022 alle ore 21:00

Organizzatore: Associazione Culturale Stivalaccio Teatro e Accademia Olimpica Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza

Contatti

Stivalaccio Teatro

0444 534321 - 371 1984391

info@stivalaccioteatro.it

www.stivalaccioteatro.it