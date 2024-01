Bruxa vecia e festa della Befana ai Ferrovieri

Indirizzo non disponibile

BEFANA AI FERROVIERI

Sabato 6 gennaio 2024

Ore 16.00

Animazione per bambini a cura dell'associazione genitori e del comitato dei ferrovieri

Vin Brulé, arrosticini, cioccolata calda, dolcetti, panettoni e pandori a cura di Ferrock festival & Bocciodromo

Ore 18.00

Xe brusa la vecia!

In via Rismondo 2 presso la sede dell'associazione Anteas