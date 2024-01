Brusa vecia nea Brenta, fiaccolata e calza per i bambini

La Pro Loco di Valstagna è felice di invitarvi ad una delle più spettacolari feste dell'Epifania della nostra regione.

Una gigantesca Befana verrà costruita, anche quest'anno, direttamente sulle acque insidiose del fiume Brenta.

EPIFANIA A VALSTAGNA

Sabato 06 gennaio 2024 dalle ore 17:30

A partire dalle 16:30 la Pro Loco di Valstagna sarà in Piazza San Marco con cioccolato caldo, vin brulé, dolci e uno stand gastronomico che preparerà i classici panini onti.

Intorno alle 17.30, gli atleti del Canoa Club di Valstagna, scenderanno le acque del fiume in una spettacolare fiaccolata.

Alle 18:00 incendieremo la vecia!

A tutti i bambini presenti la Pro Loco regalerà una calza piena di dolci.

Una festa in particolare per i picccoli, di buon augurio e bruciare l'anno Vecchio per far nascere quello nuovo, un Anno migliore.

E che nelle calze rotte, per aver camminato molto, vi siano tanti doni e poco carbone!!!