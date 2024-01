Brusa la Vecia, miss Befana, fuochi artificiali, a Ponte di Barbarano

Indirizzo non disponibile

A Ponte di Barbarano si rinnova il tradizionale appuntamento di "Brusa la Vecia in Piazza".

BRUSA LA VECIA IN PIAZZA - SABATO 6 GENNAIO

Dalle ore 15:00 si terrà il Concorso Miss Befana 2024, dove i partecipanti dovranno superare diverse prove sotto la supervisione di una giuria. Per partecipare, contattare il numero 340 875 1245.

Alle ore 17:00 avverrà l'accensione del rogo della Befana, seguita da un emozionante spettacolo di fuochi d'artificio. (Nota: lo spettacolo dipenderà dalle normative vigenti in tema di inquinamento)

Durante l'evento sarà possibile gustare crepes, vin brulé, cioccolata calda e parampampoli.

Inoltre, sarà visitabile un presepio a tema "Alpini sul ponte di Bassano".