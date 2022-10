Programma British Day: una grande festa con musica, cucina, eventi dedicati all'Inghilterra

Con le bandiere della Union Jack che sventolano al vento e un leggero aroma di merluzzo fritto nell'aria, la città di Schio si dichiara britannica per un fine settimana all'anno. Musica, gastronomia, un viaggio in Inghilterra tra spettacoli originali, cibo, bevande, raduni, sfilate, mercatino, eventi a tema e atmosfera unica tra le vie della città vestita britannica.

Schio anche quest’anno per due giorni si trasforma in una città al 100% British!

Sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022, Schio torna ad essere la città più britannica d’Italia. Per questo in molti sfilano per le strade indossando costumi ispirati alla cultura inglese, mentre nell’aria risuonano le note delle cornamuse e dalle finestre sventolano le bandiere britanniche.

Per due giorni il legame con la cultura inglese sarà rinsaldato anche quest’anno tra le note delle cornamuse e lo sventolio delle Union Jack e Schio sarà la città più britannica d'Italia.

Il legame tra la Schio e il Regno Unito è di lunga data. Tutto inizia nel 1718, quando il conte Nicolò Tron, ex ambasciatore della Serenissima a Londra, crea un lanificio in pieno centro. Grazie a lui, oltre a nuove tecnologie, arrivano in città nove ingegneri inglesi che danno un grande contributo alla nascita dell’industria laniera scledense, che viene poi portata al suo massimo sviluppo da Alessandro Rossi. Schio così diventa uno dei più importanti centri di produzione laniera italiana, guadagnandosi l’appellativo di “Manchester d’Italia” per via del suo sviluppo industriale ormai paragonabile a quello della metropoli inglese.

Programma

Sabato 8 ottobre 2022

Ore 16,00 > Via Btg. Val Leogra < Arrivo del Bus rosso londinese ad aprire le strade del centro, dando il via alla manifestazione e al mercatino bancarelle di abbigliamento gotico, street food, dischi e memorabilia.

Le vetrine dei negozi su indicazione dell’Associazione Commercianti verranno addobbate in stile british.

I Bar e i locali del centro offriranno cibi e bevande ispirati alla Gran Bretagna.

Ore 16.00 > Piazza Alessandro Rossi < Redstone in concerto

Ore 16,00 > SPAGHETTO BLASTER < Piazza Falcone Borsellino in questa occasione Woolen Bar animerà la piazza con writers, breakdance e skateboarder + Street food and Dj Set

Ore 16,00 > Carnaby Street > Audrey Eclectic Shop in Via Pasubio

Ore 16,00 > Pink Floyd Day IX raduno nazionale dei fans Pink Floyd al Lanificio Conte mostra esposizione di poster, dischi, chitarre e memorabilia dei Pink Floyd

Ore 17.00 > Lanificio Conte < conferenza The dark side of England a cura dell’Ing. Umberto Nicolao

Ore 17,00 > Concerto itinerante della Funkasin Street Band

Ore 18,00 > Piazza Alessandro Rossi

Ore 19,30 > SPAGHETTO BLASTER < Piazza Falcone Borsellino > Street food and Dj Set

Ore 21,00 > Teatro Astra < WIT MATRIX Pink Floyd Tribute Band con Durga McBroom corista ufficiale dei Pink Floyd

Domenica 9 ottobre 2022

Ore 14,00 > Via Btg. Val Leogra < riapertura mercatino Portobello Roadcon bancarelle di abbigliamento gotico, street food, dischi e memorabilia.

Ore 15,00 > Sfilata GACI levrieri

Ore 15,00 > Giardino Jacquard > Vampire Lab set fotografico e sfilata club vampiri

Ore 15,00 > Piazza Rossi > Viaggiatori del Tempo raduno Steampunk

Ore 16,00 > Pink Floyd Day IX raduno nazionale dei fans Pink Floyd al Lanificio Conte mostra esposizione di poster, dischi, chitarre e memorabilia dei Pink Floyd

Ore 16,00 > Piazza Rossi < New Moon in concerto musica anni 80

Ore 16,00 > Piazza Alessandro Rossi e vie del centro storico< concerto itinerante parata cornamuse Cateaters Pipe Band + Orobian Pipe Band accompagnati dalle ballerine di danze scozzesi Scotia Shores

Ore 16,30 > SPAGHETTO BLASTER < Piazza Falcone Borsellino writers, breakdance e skateboarder + Street food and Dj Set

Ore 16,00 > Lanificio Conte < presentazione del libro La Regina Infinita storia, aneddoti e curiosità su Elisabetta II presenti gli autori Alberto Mattioli e Marco Ubezio a cura di Libreria Bortoloso

Ore 16,30 > Via Garibaldi

Ore 17,00 > Palazzo Toaldi Capra < Gin Speak: La Cultura Moderna Del Bere incontro sulla bevanda britannica più in voga del momento. Ci accompagneranno in questo viaggio tra nozioni, curiosità e assaggiRenato Cumerlato e Tullio De Giacomi

Per il nono anno Schio si dedica anima e corpo alla cultura inglese, proponendo un ricco programma di eventi che punta a bissare il successo degli anni scorsi, quando migliaia di visitatori hanno partecipato alla manifestazione organizzata da SchioLife con la collaborazione del Comune di Schio e Confcommercio di Schio.

Nel 2018 persino la BBC, ovvero la televisione pubblica britannica, ha dedicato un reportage al British Day.

Foto di copertina: Luigi De Frenza via Facebook Schio Life