Programma British Day: una grande festa con musica, cucina, eventi dedicati all'Inghilterra

Con le bandiere della Union Jack che sventolano al vento e un leggero aroma di merluzzo fritto nell'aria, la città di Schio si dichiara britannica per un fine settimana all'anno. Musica, gastronomia, un viaggio in Inghilterra tra spettacoli originali, cibo, bevande, raduni, sfilate, mercatino, eventi a tema e atmosfera unica tra le vie della città vestita britannica.

Il British DAY Schio è in programma sabato 18 e domenica 19 settembre. Per due giorni il legame con la cultura inglese sarà rinsaldato anche quest’anno tra le note delle cornamuse e lo sventolio delle Union Jack e Schio sarà la città più britannica d'Italia.

Tutti coloro che arriveranno a Schio sono invitati a vestirsi di nero o a esibire qualcosa di scuro. Un dress code nero perché per arrivare alla luce – e finalmente uscire da questo periodo – non c’è altra via da percorrere che quella di attraversare il buio, l’oscuro, il nero colore di una festa che intende portare rispetto a chi ha sofferto o soffre in questo periodo.

Da sempre considerata la “Manchester d’Italia” infatti Schio ha un’anima fortemente legata al mondo anglosassone, anche in relazione al suo florido passato come polo laniero e tessile. Sarà forse questa una delle chiavi del successo, fatto sta che molti ormai considerano il BD la manifestazione più attesa e desiderata dell’anno in città, i numeri della scorsa edizione parlano chiaro con le circa 30mila persone che hanno affollato le vie del centro.

Programma

Sabato 18 settembre 2021

Ore 16,00 > Via Btg. Val Leogra < Arrivo del Bus rosso londinese ad aprire le strade del centro, dando il via alla manifestazione e al mercatino Portobello Road con

bancarelle suggestive e street food.

Le vetrine dei negozi su indicazione dell’Associazione Commercianti verranno addobbate in stile british. I Bar e i locali del centro offriranno cibi e bevande ispirati alla Gran Bretagna.

Ore 17,00 > Concerto itinerante di cornamuse con Cataters Pipe Band

Ore 21,00 > Teatro Astra < WIT MATRIX in concerto – PINK FLOYD TRIBUTE

Concerto serale dedicato ai Pink Floyd con ospite Cesareo chitarrista di Elio e le Storie Tese

Domenica 19 settembre 2021

Ore 15,00 > Via Btg. Val Leogra < Arrivo del Bus rosso londinese ad aprire le strade del centro, dando il via alla manifestazione e al mercatino Portobello Road con bancarelle suggestive e street food.

Le vetrine dei negozi su indicazione dell’Associazione Commercianti verranno addobbate in stile british. I Bar e i locali del centro offriranno cibi e bevande ispirati alla Gran Bretagna.

Ore 15,00 > Sfilata GACI levrieri

Ore 15,30 > Piazza Statuto < Le Inglesine di Historic Club Schio, raduno ed esposizione auto e moto delle più famose marche inglesi

Ore 16,00 > Piazza Alessandro Rossi < Arrivo della Regina Solidea Sua Maestà Elisabetta II – Dopo il successo ottenuto come ospite prima a Striscia La Notizia e poi in Rai, la Regina sarà al British Day accompagnata dal fedele Principe Filippo e dalle sue guardie reali!

Ore 16,30 Scotia Shores e Cateaters Pipe Band PARADE > Le ballerine Scotia Shores sfileranno accompagnate dalle cornamuse della Cateaters Pipe Band. Sulle loro note balleranno le tradizionali danze scozzesi.

Ore 16,30 > Steampunk Nord-Est raduno del meraviglioso gruppo che fa capo alla corrente letteraria e artistica che introduce elementi di fantasia o fantascientifici all’interno di uno stile ottocentesco. Quello dello Steampunk è un mondo anacronistico nel quale strumenti “moderni” sono ancora azionati da vapore e ingranaggi.

Foto di copertina: Luigi De Frenza via Facebook Schio Life