Brintaal Celtic Folk: concerti gratuiti, specialità culinarie, mercatino

Festival musicale con stand gastronomico e ampia selezione di birre il tutto a tema celtico. Nel corso del Brintaal Celtic Folk sono previsti stage di danza, stage di tiro con l’arco, mercatino artigianale, conferenze, degustazioni, escursioni.

La 20a edizione del Festival della Musica e della Cultura Celtica in Valbrenta "Brintaal Celtic Folk" si svolge dal 20 al 28 Agosto 2022 a Bosco delle Fontane, Cismon del Grappa (VI).

L'accesso al festival, ai concerti e alle iniziative culturali è GRATUITO.

Questa manifestazione si svolge tutti gli anni nel mese di agosto presso il Bosco delle Fontane a Cismon del grappa, in provincia di Vicenza, un luogo davvero suggestivo e immerso nella natura. Incontri culturali, concerti, corsi di musica folk e di danze popolari animano da 10 anni queste serate dedicate alla cultura celtica, il tutto condito da buona e autentica gastronomia irlandese per il piacere dei numerosissimi visitatori che da anni seguono con affetto questa manifestazione. Nel corso degli anni Brintaal Celtic Folk festival si è arricchito di nuove esperienze come passeggiate ed escursioni, conferenze dedicate alla cultura celtica, mercatini di artigianato, stage dedicati ai bambini, alla musica, per soddisfare le esigenze di grandi e piccini.

Programma 2022

Sabato 20 Agosto

ore 21.00 inaugurazione con rito della Queimada e concerto di Diego e Andrea Zarantonello

Domenica 21 Agosto

ore 09.00 escursione all’Anepoz, l’incudine di Thor

ore 18.00 Vernissage della mostra

“Prima del Drago: Martalar in 5 sculture”

Lunedì 22 Agosto

ore 21.00 presentzaione del libro “Celti. Genti celtiche e ritrovamenti archeologici di origine e cultura celtica nell’area nord-orientale veneta e retica”

Martedì 23 Agosto

ore 20.30 “A cena con Obelix” degustazione di pietanze celtiche e prodotti locali

Mercoledì 24 Agosto

ore 19.00 apertura del pub e del mercatino d’artigianato

apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30 ANGELO BRANDUARDI in concerto Folk, musica d’autore

ore 23.30 SKIN TU in concerto Celtic Punk

Giovedì 25 Agosto

ore 16.30 apertura del pub e del mercatino d’artigianato

laboratorio creativo fantasy per bambini a cura di FANTABRINTAAL

ore 18.30 apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30 SKILTRON (Argentina) in concerto Folk Metal

ore 23.30 ZECKYBOYS in concerto Celtic Punk

Venerdì 26 Agosto

ore 16.30 apertura del pub e del mercatino d’artigianato

laboratorio creativo fantasy per bambini a cura di FANTABRINTAAL

ore 18.30 apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30 DIGRESK (Bretagna) in concerto Trad. Electro Rock

ore 23.30 BLACKWOOD’S FEET SQUARE in concerto Drinking Folk

Sabato 27 Agosto

ore 15.00 apertura del pub e del mercatino d’artigianato

ore 15.30 conosciamo i rapaci notturni e diurni a cura di Vanessa Marchetti

stage di tiro con l’arco a cura della compagnia Arcieri Valsugana

laboratorio creativo fantasy per bambini a cura di FANTABRINTAAL

ore 18.30 apertura del ristorante con specialità del mondo celtico

ore 21.30 HEVIA (Spagna) in concerto Electro Folk

ore 23.30 TORK in concerto Celtic Folk Rock

Domenica 28 Agosto

ore 12.00 apertura del pub, del ristorante e del mercatino d’artigianato

conosciamo i rapaci notturni e diurni a cura di Vanessa Marchetti

ore 15.00 laboratorio creativo fantasy per bambini a cura di FANTABRINTAAL

quarta edizione dei BRINTAAL GAMES,

seguita dai MINI BRINTAAL GAMES per i più piccoli

dalle 16.30 festa a ballo a cura di Milena Bortolato con la musica dal vivo

alle 19.00 dei Rolling Around: melodie e passi fra Irlanda,Francia ed Italia

ore 21.30 ALBALUNA (Portogallo) in concerto Hard Folk

ore 23.30 UOTISDIS in concerto Celtic Folk