Brintaal Celtic Folk: festival della musica e della cultura celtica

Incontri culturali, concerti, buon cibo, ottima birra, musica folk e di danze popolari animano da oltre 10 anni Cismon del Grappa, è il Brintaal Celtic Folk, serate sfrenate dedicate alla cultura celtica. Questa manifestazione si svolge tutti gli anni nel mese di agosto presso il Bosco delle Fontane a Cismon del grappa, in provincia di Vicenza, un luogo davvero suggestivo e immerso nella natura. -

21^ Festival della Musica e della Cultura Celtica in Valbrenta - programma



Sabato 19

Ore 21:00 inaugurazione del festival con la cerimonia galiziana della Quelmada accompagnata da Oxyria



Domenica 20

Escursione all’Hànepos. L’incudine di Thor, in collaborazione con Barbatrekk. Ritrovo alle 8:00 in Piazza San Marco a Valstagna con mezzi propri o alle 9:30 presso il rifugio Barricata (Grigno)

Ore 16:00: Workshop di strumenti Irlandesi ad Oliero, lungo Brenta



Lunedì 21

Ore 21:00 conferenza “Storie del Canal di Brenta e dei suoi toponimi” a cura del professor Angelo Chemin (p.tta Brotto, Valstagna di Valbrenta)



Martedì 22

Ore 21:00 “Whisky Journey”: degustazione di whisky (Garden del Caffè Nazionale 67.5, Cismon del Grappa di Valbrenta) a cura di Mattia Sandonà. Costo 20€. Prenotazione obbligatoria entro il 20/08 al numero 3284761289 (Ivana)



Giovedì 24

Ore 21:30 Korov’ev (Nordic Crossover)

Ore 23.30 The Rumpled (Italia), Irish Punk Rock



Venerdì 25

Ore 21:30 Balt Hüttar (Italia), Folk Metal

Ore 23:30 The Clurs (Italia) Irish Folk Punk



Sabato 26

Ore 21:00 Banda de gaites LAKADARMA (Galizia), folk

Ore 22:00 The Mahones (Canada), Irish Punk

Ore 23:30 The Cloverhearts (Australia-Italia), Celtic Punk’Roll



Domenica 27

Ore 16:30 Banda de gaites LAKADARMA (Galizia), folk

Ore 21:00 Sine Frontera

Ore 23.30 50 Celt (Italia), Celtic Rock