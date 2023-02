Bricola e regina, quattro ciacole in panchina

Bricola e Regina, in libera uscita dall’Ospizio di San Lorenzo, dialogano ai margini della società su tutto e su tutti - tra temi universali e vita quotidiana - alternando la cronaca agli aneddoti e i ricordi giovanili ai problemi della terza età. La loro storia di coppia, il passato di ricordi, i rimpianti, le delusioni, le paure, il cinismo, (se stava megio co se stava pezo) si alternano tra litigi, scherzi e tenerezze sulla panchina del loro saporito mondo. Bricola e Regina, nella loro pur scomoda vita di strada, esprimono tutto il loro amore per la vita (stemo sempre rampegai) e sono pronti a parlarne con chiunque. La naturale scenografia sarebbe una panchina di un qualsiasi campiello di Venezia, ma i due non disdegnano di intrufolarsi tra la gente per poter scambiare le proprie opinioni. Momenti di intimità comico-grotteschi, conditi da un linguaggio popolare ormai quasi perduto, muovono i personaggi in un gestuale moderno facendoli idealmente proseguire lungo l’antica via della Commedia dell’Arte.

Lo spettacolo va in scena al Teatro Gioia di Caldogno alle ore 20,45, sabato 18 febbraio 2023.

di e con Giorgio Bertan ed Eleonora Fuser

Regia di Giorgio Bertan, Eleonora Fuser

BIGLIETTI

Intero: 10,00 €

Ridotto: 6,00 € (under 14, spettatori con disabilità)