Brick Lane Festival: Tre allegri ragazzi morti, Cor Veleno, artisti di strada

Sarà il parco della Fabbrica Alta ad ospitare la prima edizione del Brick Lane Festiva, il 3 e il 4 settembre. Organizzato da Molo 517, sarà una due giorni dedicata alla musica e all'intrattenimento per grandi e bambini tra esibizioni dal vivo con undici band - come i Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno - e performance di artisti di strada e clown.

«Il nome del festival, Brick Lane, è ispirato alla celebre strada di Londra, una città che per noi rappresenta un inesauribile riferimento culturale e musicale. - dichiara Davide Dal Zotto, cofondatore del Molo 517- La parola brick (in italiano mattone), inoltre, è un esplicito omaggio alla Fabbrica Alta che ci ospiterà. Per noi è un onore collaborare alla rivitalizzazione di un luogo così carico di storia. Del resto, la nostra missione è creare occasioni di socialità in posti marginali, così come abbiamo fatto quando abbiamo aperto il Molo 517 al Parco del Marinai, una zona fino ad allora abbandonata».

Il primo giorno di Festival - sabato 3 - sarà dedicato alla musica indipendente con la più interessante collaborazione musicale attualmente in circolazione: l’incontro tra i Tre allegri ragazzi morti e i Cor Veleno, due band iconiche che hanno dato vita ad un progetto inedito tra rock e hip hop. I concerti iniziano alle 17 con l’esibizione di otto band emergenti che avranno l’occasione di calcare un palco importante. Completa la line up Eva Poles dei Prozac +, che si esibirà in un coinvolgente dj set.

I Tre allegri ragazzi morti sono considerati tra i pilastri della scena indipendente italiana, con oltre venticinque anni di musica, indipendenza e avventure, più di millecinquecento concerti, dischi, fumetti, maschere, disegni, sogni e la fondazione di un’etichetta (La Tempesta) che ha dato voce a tantissimi nuovi artisti. I Cor Veleno si annoverano tra le formazioni rap italiane più importanti, ispiratori di gran parte della nuova scena musicale. Con la loro attitudine hardcore, fatta di beat potenti e rime taglienti e profonde, negli anni hanno saputo coniugare perfettamente l’impostazione più “old school” e le sonorità del rap più attuale. Da questo incontro è avvenuto qualcosa che potremmo definire magico: le due band hanno superato i rispettivi ruoli stilistici e musicali andando oltre, hanno infatti creato un sound nuovo che ha trasformato questo lavoro in un disco memorabile, dando vita al suono di un vero super gruppo.

Domenica 4 settembre, invece, è dedicata alle famiglie e sarà un vero e proprio Buskers festival. Si inizia alle 11 e si prosegue fino alle 20 di sera. Durante la giornata si esibiranno a rotazione numerosi artisti. L’ospite d’onore è Cronopia, contorsionista argentina, che è arrivata in semifinale a Italia's Got Talent 2022. Cronopia, al secolo Agostina Mendiola, nasce in Argentina dove studia danza e ginnastica artistica. A 19 anni ha iniziato la sua carriera come artista di strada e da quel momento si è esibita in tutto il mondo.

Domenica si esibiranno anche I quattro elementi, attivi a Vicenza dal 2006 che hanno collezionato ben 7 premi tra nazionali ed internazionali e propongono i loro spettacoli in tutta Europa. Completano la lista il Fabbricante di bolle, con le sue incredibili bolle di sapone, e il Mago Uffa che creerà delle bellissime sculture con i palloncini. Durante tutta la giornata sarà presente Zugatolando, un associazione veronese che mette a disposizione di grandi e piccini dei giochi in legno costruiti artigianalmente per tornare a giocare come si faceva una volta. Chi lo desidera si potrà inoltre farsi truccare da Silvy, la truccabimbi. L’ accompagnamento musicale sarà affidato a Domenico Affa Cerroni, "One Man Band on the Road". Con chitarra, ukulele e voce, darà vita ad uno show unico. Cerroni ha fondato col fratello gemello Oreste degli Affa Affa Brother e ha collaborato con cantanti internazionali come Zucchero e partecipato a svariati programmi televisivi.

Ingresso sabato 3 settembre: biglietto a 15 euro (disponibile in prevendita al Molo 517, al Parco dei Marinai di Viale Trento e Trieste e Osteria Al Bacaro - Via Petitti di Roreto 2)

Biglietteria online: https://www.eventbrite.com/e/ biglietti-brick-lane-music- festival (i biglietti online sono maggiorati di commissioni).

Ingresso domenica 4 settembre: offerta libera (un euro può bastare). Ingresso gratuito per bambini e possessori del biglietto del concerto di sabato.

Il programma di questa giornata propone musica indie, il lato alternativo al mainstreem, 11 le band live tra cui Tre allegri ragazzi morti, uno dei gruppi più importanti della scena alternative. E i Cor Veleno che proporrano un concerto pieno di energia e rap sanguigno, beat potenti e rime taglienti e profonde.

Busker festival, circensi, acrobati, clown e artisti di strada daranno vita a divertenti animazioni per le famiglie.

CRONOPIA Artista argentina , semifinalista di Italia's Got Talent

I QUATTRO ELEMENTIIL FABBRICANTE DI BOLLE, MAGO UFFA

Bancarelle e Food Truck

Ingresso domenica con offerta di 1 euro

Chi ha il biglietto del concerto dei Tre Allegri Ragazzi Morti e Cor Veleno entra gratis

Biglietti a 13 euro- Biglietti concerto disponibili presso

Molo 517, Parco dei Marinai, Viale Trento e Trieste, Schio.

Area food truck e bancarelle