“Brick Family": al Centro Palladio si libera la fantasia con i mattoncini colorati

Nonostante internet, i social e tutti i device tecnologici che offrono infinite attività ludico-ricreative, ancora oggi i mattoncini sono un evergreen del divertimento che unisce adulti e bambini nel costruire oggetti, mondi e storie fantasiose.

Per questo, il Centro Commerciale Palladio ha organizzato una grande iniziativa che ha come protagonisti proprio i mattoncini colorati più famosi al mondo: Brick Family.

Dal 3 al 9 ottobre, i visitatori di tutte le età potranno ideare e creare la propria opera in Galleria a tema green o scuola e ricevere subito un kit didattico. In più, sabato 8 e domenica 9 ottobre, ci sarà anche una mostra speciale con le costruzioni dei professionisti in esposizione e creazioni in diretta. Un'occasione davvero unica per liberare l’immaginazione e trascorrere una giornata in allegria.

Di seguito gli orari dell’evento nel dettaglio: dal 3 al 7 ottobre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00,

Con questa iniziativa, il Centro Commerciale Palladio si riconferma il luogo che unisce shopping, servizi e intrattenimento. Basti pensare agli appuntamenti passati come il Palladio Sport Festival, la Boxe Mania o la VR Experience: un ricco calendario di eventi che permette ai visitatori di trascorrere del tempo di qualità che va oltre il semplice shopping.