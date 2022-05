Brick à brack riuso e riciclo

Sabato 4 giugno in Corso Fogazzaro sud e Piazza San Lorenzo si potrà ammirare la creatività degli espositori nel dare nuova vita agli oggetti.

Questa giornata è dedicata ad articoli che abitualmente vengono buttati, trasformandoli con ingegno e passione in originali creazioni usando i

materiali di scarto che vengono recuperati in totale armonia con l’ambiente.

Non perdete l’occasione di una passeggiata frizzante in un tratto di strada che non delude mai le aspettative.