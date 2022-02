Brendola: il Rio Delle Spesse e la Rocca dei Vescovi

Brendola, "la porta dei Berici" è un antico e importante comune che ospita numerose ville e la "Rocca dei Vescovi", quello che resta di un castello che, come suggerisce il nome, fu il rifugio del vescovo in tempi di guerra durante il Medioevo.

Ma non solo! Anche dal punto di vista naturalistico è un luogo estremamente interessante, tra affioramenti vulcanici, sorgenti e piante rare e insolite per il nostro territorio, come il fico d'india nano.

Un percorso assai vario e interessante, passando per boschi, prati aridi e punti panoramici inconsueti, allietati dalle prime fioriture di primavera.

SABATO 19/2/2022 ALLE ORE 14:00

Il Rio Delle Spesse e la Rocca dei Vescovi

Brendola

Luogo e ora di ritrovo: ore 14 al parcheggio davanti all'Incompiuta

Via Roma, 3

https://maps.app.goo.gl/5XNPCP69WXTdqmuY9

Dati tecnici:

-Lunghezza: 7.5 km circa

-Dislivello in salita: 400 m circa

-Impegno e difficoltà: medio/facile

-Rientro previsto per le 17:30 circa.

Cosa serve:

-Scarpe da trekking

-Vestiario adatto alla stagione

-Zainetto leggero con un po' di acqua e qualcosa da mangiare (a piacere...)

-Mascherina

-Gel igienizzante

-Cambio vestiti (consigliato)

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al numero 3661314248

Costo: 15 euro per il solo servizio guida, 10 € per i minori di 14 anni. Si prega di arrivare con i soldi contati.

Emanuele Carlan, guida ambientale escursionistica.