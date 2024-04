Sulle alture delle Bregonze: escursione sulle colline con brunch in agriturismo

ESCURSIONE SULLE COLLINE DELLE BREGONZE CON BRUNCH FINALE IN AGRITURISMO



Partenza da Centrale, frazione di Zugliano, per risalire il versante sud delle Bregonze, complesso di colline di origine vulcanica situate allo sbocco della valle dell'Astico nell'Alto Vicentino.



Si attraversa la valle dell'Igna, chiamata anche val delle Fontanelle, per scoprire il passato rurale di questi luoghi e le splendide fioriture di questa stagione. Ammireremo panorami sulla pianura vicentina e sui monti circostanti.



Rientrati dal percorso ad anello ci sarà la possibilità di pranzare insieme accolti da Mariella e Gianni, titolari dell'agriturismo Ca' dell'Agata, un luogo speciale che si definisce un rifugio di campagna, un'oasi agricolo-naturalistica dove potremo ristorarci con un delizioso brunch mediterraneo e vegetariano (menu di seguito).



Dopo il brunch potremo visitare i terreni dell'azienda agricola per immergerci tra orti, giardini fioriti e spazi per la meditazione.



Possibilità di acquistare le conserve aziendali.



QUANDO: domenica 28 aprile 2024

Ore 9:15

Ritrovo presso l'agriturismo Ca' dell'Agata | link Maps: https://maps.app.goo.gl/bpSMkuPxRRcHEjAeA

DURATA: circa 4 ore, soste incluse

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ: medio/facile. Lunghezza 10 km, dislivello 220 m.



COSTI ESCURSIONE € 15,00 adulti

€ 5,00 ragazzi dagli 11 ai 16 anni

GRATIS sotto gli 11 anni



BRUNCH (facoltativo)

€ 18,50

- Aperitivo di campagna con gli sciroppi dell'Agata

- Cicchetti misti: crostini con salse, polpetta di legumi, verdure e erbe in pastella, hummus di ceci, insalatina di farro antico

- Timballo di pane carasau e erbette di primavera



EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking, bastoncini da trekking (consigliati), scorta personale d'acqua, spuntino, abbigliamento a strati, giacca antipioggia.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 di venerdì 26 aprile via whatsapp/sms - email - sito web:

348 8630711

chiara.guidanatura@gmail.com

https://www.chiarabertacco.it/sulle-alture-delle-bregonze-brunch-agriturismo/



ACCOMPAGNAMENTO CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA