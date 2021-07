Brad Mehldau in concerto a Parco Querini

Il piano solo che Brad Mehldau terrà a Parco Querini martedì 6 luglio (inizio alle ore 20:30) sarà uno dei momenti clou del festival New Conversations – Vicenza Jazz. Il pianista statunitense fa ritorno alla kermesse vicentina dopo la memorabile esibizione in trio del 2016, che gli valse una standing ovation in riconoscimento della sua eleganza armonica, dello scavo introspettivo, del tocco melodico oltre che delle personali scelte di repertorio.

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2021 è promosso dal Comune di Vicenza in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz. Acqua Recoaro è sponsor tecnico del festival.

Brad Mehldau è prima di tutto un improvvisatore: tiene molto alla sorpresa che può nascere da un’idea musicale spontanea. Ma ha anche un profondo interesse per l’architettura formale della musica, che lo spinge a conferire a ogni suo brano un arco narrativo sapientemente concepito. Questi due aspetti della personalità di Mehldau, l’improvvisatore e il ‘formalista’, sono costantemente posti uno di fronte all’altro, creando uno dei tratti caratteristici del suo stile pianistico: una sorta di caos controllato.

Il trio è la formazione che ha maggiormente caratterizzato l’attività di Mehldau. A partire dal 1996, il suo gruppo ha pubblicato la serie di cinque dischi The Art of the Trio, entrata nella storia. Mehldau ha inoltre particolarmente curato anche le esibizioni in solo. A parte questi due contesti, prevalenti nella sua attività, Mehldau ha collaborato con numerosi grandi musicisti jazz: da Joshua Redman a Pat Metheny, Charlie Haden, Lee Konitz. Ha suonato anche al servizio di Michael Brecker, Wayne Shorter, John Scofield e Charles Lloyd.

Mehldau è attivo anche in produzioni estranee al linguaggio jazz: particolarmente importanti sono le sue sortire in territorio classico, come le collaborazioni con le stelle della lirica Renée Fleming e Anne Sofie von Otter e le sue composizioni per piano e orchestra sinfonica da lui stesso eseguite con prestigiose compagini e direttori.

Informazioni

Teatro Comunale di Vicenza

Viale Mazzini, 39 - Vicenza

tel: 0444 324442

www.vicenzajazz.org; www.tcvi.it

Biglietti

Brad Mehldau:

posto unico: 20 euro + d.p.

Prevendite

- Biglietteria del Teatro Comunale

Viale Mazzini 39, Vicenza

tel. 0444 324442 – biglietteria@tcvi.it

In caso di maltempo il concerto in programma a Parco Querini sarà spostato al Teatro Comunale di Vicenza.