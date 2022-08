Bostel di Rotzo: Festival dell'archeologia

Sabato 6 e domenica 7 agosto 2022 torna l’appuntamento con il FESTIVAL DELL’ARCHEOLOGIA presso il Bostel di Rozto. Laboratori archeologici e naturalistici, archeologia sperimentale, rievocazioni storiche, visite guidate con realtà aumentata, virtuale ed immersiva, musica dal vivo con i Balt Huttar, punto ristoro sempre attivo.

SABATO 6 AGOSTO

• Ore 11:00: Apertura del Parco Archeologico del Bostel di Rotzo e apertura dei Campi Storici dell’Età del Ferro

con le attività artigianali che dureranno tutta la giornata

• Ore 12:00: Apertura della Taverna Retica e della Locanda di Fra Tac con cibarie, bevande, idromele e birra!

• Dalle 14:00 alle 18:00: Laboratori didattici a rotazione, a cura dei rievocatori, presso i campi storici

• Ore 14:30: Laboratorio didattico sulla lavorazione dell’argilla, a cura dei rievocatori, presso i campi storici

• Dalle 14:30 alle 17:00: Visite guidate al Museo Archeologico dei Sette Comuni e all’Area Archeologica del

Bostel di Rotzo con le guide di NEA (prenotazione in loco fino al numero massimo di posti disponibili)

• Ore 18:00: I RETI: storia e mito del popolo delle montagne. Conferenza a cura del Dott. Gioal Canestrelli

(Istituto di Archeologia Sperimentale Fianna Ap Palug)

• Ore 19:00: Apertura della Taverna Retica e della Locanda di Fra Tac con cibarie, bevande, idromele e birra!

• Ore 19:30: FORGIATURA DELLA CHIAVE RETICA ai campi storici, da donare come ex-voto al rogo votivo

• Ore 21:00: Concerto ETERNAL DOUBT (Symphonic Power Metal)

o A seguire: Concerto BALT HUTTAR (Folk Metal)

• Ore 23.30: IL FUOCO DEGLI DEI: Grande Spettacolo di Ricostruzione Storica di un Rogo Votivo Retico

(Brandopferplatz) con accensione del grande fuoco del Bostel e duelli rituali fra i guerrieri.

DOMENICA 7 AGOSTO

• Ore 10:00: Apertura del Parco Archeologico del Bostel di Rotzo e apertura dei Campi Storici dell’Età del Ferro

con le attività artigianali che dureranno tutta la giornata

• Dalle 10:00 alle 12:00: Laboratori didattici a rotazione, a cura dei rievocatori, presso i campi storici

• Ore 11:00: “VINUM RAETICUM”: studio preliminare dei processi di formazione di una “cultura del vino”

nelle Alpi centro-orientali. Conferenza a cura del Dott. Luigi Pogietta (NEA Archeologia Soc. Coop.)

• Ore 12:00: Apertura della Taverna Retica e della Locanda di Fra Tac con cibarie, bevande, idromele e birra!

• Dalle 14:00 alle 18:00: Laboratori didattici a rotazione, a cura dei rievocatori, presso i campi storici

• Ore 14:30: Laboratorio didattico sulla lavorazione dell’argilla, a cura dei rievocatori, presso i campi storici

• Dalle 14:30 alle 17:00: Visite guidate al Museo Archeologico dei Sette Comuni e all’Area Archeologica del

Bostel di Rotzo con le guide di NEA (prenotazione in loco fino al numero massimo di posti disponibili)

• Ore 15:00: I VENETI ANTICHI: dall’iconografia alla ricostruzione storica. Conferenza a cura del Dott. Simone

Liguori (Associazione di Rievocazione Storica Suliis as Torc)

• Ore 17:00: ANTICHE FREQUENTAZIONI ED EVOLUZIONI CLIMATICO-AMBIENTALI nel settore settentrionale

dei Sette Comuni. Conferenza a cura di Michele Busato (Gruppo Archeologico Alto Vicentino)

• Ore 18:00: Apertura della Taverna Retica e della Locanda di Fra Tac con cibarie, bevande, idromele e birra! o a seguire: chiusura della manifestazione con l’arrivederci al prossimo anno (la ristorazione

continuerà il servizio serale)

COSA SI POTRA’ TROVARE AI CAMPI STORICI

• Più di 50 Rievocatori Storici con i propri campi che rievocheranno usi e quotidianità delle popolazioni che

hanno abitato e gravitato attorno alle Alpi e alle Prealpi nell’Età del Ferro: Reti, Veneti Antichi, Celti e Leponzi

A cura dei gruppi di ricostruzione storica:

• Suliis as Torc (Veneto)

• Fianna ap Palug (Veneto)

• Popolo di Brig (Lombardia)

• Henetoi (Veneto)

• Insubria Gaesata (Lombardia)

• Antumniates (Emilia Romagna)

• Vita quotidiana, attività artigianali e vita militare con esposizione di riproduzioni di oggetti, armi e suppellettili

in uso tra Reti, Veneti Antichi, Celti e Leponzi

• Laboratori didattici per grandi e piccini, con turni a rotazione e fino al raggiungimento dei posti disponibili:

? Scrittura con le tavolette di cera

? Giochi dell’Antichità

? Ciclo della lana: tintura e tessitura

? Conio della moneta

? Intreccio della frombola

? Lavorazione dell’argilla

Informazioni: Nea Archeologia 351.6889103 – info@bosteldirotzo.it