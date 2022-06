Escursione: Bostel, Altar knotto e Alta kugela

Le parole fanno fatica a descrivere la particolarità e l’alone di mistero attorno a questi luoghi un tempo abitati da Reti e Cimbri. Ci si ritrova nella frazione di Castelletto di Rotzo per raggiungere uno dei posti più suggestivi dell’altopiano dei Sette Comuni: l’Altar Knotto, una formazione rocciosa a forma di altare a picco sulla Val d’Astico. Ogni toponimo qui deriva dal Cimbro, lingua appartenente a un popolo originario della Baviera e sceso verso sud in epoca Medievale, la quale ancora oggi sopravvive proprio in queste zone: Altaburg, Alta Kugela, Rotzo, Bostel…sono solo alcuni dei nomi che si incontreranno lungo il cammino. L’anello si chiuderà al Parco Archeologico del Bostel con i suoi bellissimi prati dalla vista meravigliosa e una Taverna Retica gestita da simpatici archeologi, sempre pronti a raccontare qualche curiosa storia sui Reti, la popolazione che si insediò qui nella seconda età del Ferro!

Per chi vuole, presso la Taverna sarà possibile assaporare piatti tipici e un'ottima birra artigianale! (Altamente consigliato!)



BOSTEL, ALTAR KNOTTO e ALTA KUGELA

LUNGHEZZA ESCURSIONE: 5 km

DISLIVELLO: 250 MT

LIVELLO DI DIFFICOLTA': facile

RITROVO: PARK DEL MUSEO DEI SETTE COMUNI A CASTELLETTO DI ROTZO ORE 10.15

PARTENZA DA VICENZA Est park : ore 9.00

COSTO: 16 EURO (i bimbi sotto i 12 anni pagano la metà) comprensivo di visita guidata al parco archeologico

COSTO INDICATIVO PRANZO ALLA TAVERNA RETICA: 20-25 EURO

INDOSSARE SCARPE DA TREKKING+ un ABBIGLIAMENTO IDONEO (a strati + pantaloni lunghi).

ZAINO CON ACQUA, SNACK

In caso di MALTEMPO l'escursione sarà rinviata.

Dog-Friendly.

CONTATTI PER LA PRENOTAZIONE:



cell: 3409149681