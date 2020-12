Boschi a Natale: tutti gli eventi di domenica 13 dicembre

Immergersi nella natura e nella bellezza del territorio veneto, guidati dalla morbida luce invernale per riscoprire la magia di luoghi e paesaggi in cui il tempo sembra essersi fermato.

Questa la promessa della nuova edizione di Boschi a Natale, l’evento di UNPLI Veneto che propone 17 meravigliose passeggiate in altrettante aree naturalistiche della Regione in una stagione piuttosto insolita, quella invernale. Un momento in cui la natura è a riposo e che, proprio per questo, si offre agli occhi del visitatore nella sua essenziale quanto seducente bellezza.

L'appuntamento quest’anno è fissato per domenica 13 dicembre e, ancora una volta, renderà protagonisti parchi, oasi e aree naturalistiche del Veneto grazie ad un ricco programma messo a punto dall’Assessorato al Turismo della Regione e dall’Unione delle Pro Loco del Veneto.

Una iniziativa il cui successo è cresciuto negli anni, dimostrando come si possano coniugare la promozione delle aree naturalistiche con i valori della tutela ambientale attraverso un percorso esperienziale decisamente affascinante, capace di inebriare tutti e i 5 sensi grazie a colori, profumi, suoni e sapori della terra veneta.

Un valore riconosciuto anche da Regione del Veneto che ha voluto inserire Boschi a Natale tra le iniziative di "Veneto in Vetrina", progetto che ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti a marchio del Veneto, coniugandoli con la scoperta della natura e del territorio stesso.

Dalla montagna alla pianura, infatti, saranno ben 17 le aree naturalistiche in cui verranno condotte le escursioni naturalistiche a numero chiuso. Luoghi solitamente poco frequentati in inverno, ma che proprio in questa stagione si offrono, ad uno sguardo più attento, con colori e scenari di particolare suggestione.

Un appuntamento che, in questo complicato 2020, vuole essere una pausa da stress o pensieri: un segnale di fiducia nel futuro, un momento per ricaricare le energie circondati da ambienti spettacolari che solo la natura è in grado di offrire.

Boschi a Natale: tutti gli eventi di domenica 13 dicembre 2020

VICENZA

Longare: OASI LIFE – EX CAVA VOLTO

Alla scoperta di questa particolare area nella zona dei Colli Berici, le cave di pietra tenera vicentina erano già attive in epoca romana. Dalle cavità sotterranee partono i "ventidotti", che incanalano l’aria a temperatura costante verso gli ambienti superiori cantine scavate nella roccia (i covoli) e ville.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: Piazza Valaurie, 1

Durata: 2h

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Sandrigo: BOSCO RISORGIVE FIUME TESINA

La visita porterà alla scoperta del fiume di risorgiva Tesina e del bosco ivi ricostruito. L’appuntamento vedrà coinvolti in particolare i bambini con un caccia al tesoro con sorpresa finale.

Orario di partenza: 10.00 e 14.00

Ritrovo: Piazza SS. Filippo e Giacomo

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Belluno

Ponte nelle Alpi: PARCO DELLA VENA D’ORO

La visita, possibile sia la mattina che nel pomeriggio, si svolgerà in un’area di gran pregio storico e ambientale ma poco conosciuta al grande pubblico, zona il cui valore è riconosciuto anche dal FAI.

Orario di partenza: 10.00 e 14.00

Ritrovo: Parco della Vena d’Oro – Piazzale Cornidor

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Sospirolo: BOSCO DEI LONGOBARDI

Nelle vicinanze della splendida Villa Sandi-Zasso, si passeggerà tra campi di erbe officinali e di agricoltura biologica, nei pressi di un allevamento di capre con produzione di latte bio.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: Villa Sandi – Zasso – Moldoi di Sospirolo

Durata: 2 h

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Padova

Santa Giustina in Colle: SORGIVE DI FONTANE BIANCHE

La visita porterà alla scoperta di questo territorio caratterizzato da una grande quantità di corsi d’acqua di superficie, ma interessato anche da un fenomeno più nascosto: lungo il confine settentrionale corre la linea delle risorgive. Una striscia di pianura in cui riemergono le acque sotterranee provenienti dagli altipiani montani, filtrate in profondità che creano una zona umida caratterizzata dalla presenza delle risorgive, con piante e animali che popolano questi singolari ambienti.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: Chiesetta di San Prosdocimo, via Rettilineo

Durata: 2 h

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking o stivali

Rovigo

Adria: BOSCO DI PIANURA DI CORTE GUAZZO

Passeggiata guidata alla scoperta del bosco di pianura di Corte Guazzo, le sue piante e gli animali che lo abitano.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: viale Risorgimento – Piazzale Socotherm

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Ariano nel Polesine: DUNE DI ROSADA

Alla scoperta di questo speciale territorio formato da un cordone di dune fossili che si ergono nella campagna piatta e uniforme, formatosi a partire dall’epoca preromana, un’importante testimonianza sul piano geomorfologico, storico e paesaggistico, in quanto si tratta di vere e proprie “isole di biodiversità” e di quanto resta a testimonianza dell’antica linea di costa del Delta del Po.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: via San Basilio, 60

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Porto Viro: GOLENA DI CA’ PISANI

La Golena rappresenta un ambiente di notevole importanza per una ricca ed importante presenza di avifauna. La zona comprende una parte arginale sulla sponda sinistra del Po di Maistra, alcune zone umide delimitate da arginelli interni, formazioni boscate e aree un tempo coltivate e ora incolte. Nell'area golenale si andrà quindi alla scoperta dei diversi ambienti che caratterizzano questo territorio.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: Punto Ente Parco (ex Ceac) via Cà Pisani, 83

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking o stivaletti in gomma in caso di pioggia

Altre info: possibilità di prenotare pranzo al termine della visita presso il ristorante “Cason di Valle” – Cà Pisani, 81 (vicino area ritrovo). Luoghi da visitare nelle vicinanze: lungo la strada asfaltata si può percorrere la Via delle Valli e arrivare a Porto Levante, piccolo borgo marinaro.

Trecenta: I GORGHI DI TRECENTA

Alla scoperta della storia e dell’ambiente di questo particolare territorio: L'esclusività del comprensorio di Trecenta è rappresentata appunto dai "Gorghi", cavità naturali, che alimentate dalle sorgive di un vecchio alveo del Po, hanno creato piccoli laghetti in un ambiente particolarmente ricco di vegetazione, piante acquatiche e fauna.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: Piazza G. Marconi

Durata: 2h

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Treviso

Breda di Piave: BOSCO GALILEO E BOSCO DEGLI ONTANI

Il Bosco degli ontani è un percorso naturalistico che si sviluppa in parte su vialetto in parte su passerella e porta all’interno del biotopo del bosco di ontano nero e alle risorgive grazie a vari punti di osservazione lungo il percorso tra rigagnoli di torbiera, palude sorgiva, le polle di risorgiva, la flora di sottobosco e grandi platani.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: via Risorgive, 6 (area Pro Loco)

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Cison di Valmarino: VIA DELL’ACQUA E VIA DEI MULINI

La visita porterà alla scoperta di questo incantevole territorio, tra torrenti e mulini antichi, percorrendo ponticelli di legno, piccole gole, dirupi, cascatelle e invasi scavati dal continuo scorrere dell’acqua.

Orario di partenza: 10.00 e 14.00

Ritrovo: Piazza Roma, Entrata Teatro “La Loggia”

Durata: 2h

Difficoltà: media – consigliate scarpe da trekking

Altre info:

Strutture ristorative in prossimità del luogo: Osteria Al Ponte, Osteria Cà dei Loff, Ristorante-pizzeria Solo Mattia, Ristorante Baita alle Grotte. Possibilità di alloggio presso Borgo Case Marian – locazione turistica con camere o presso vari B&B nel centro storico

Fregona: LOCALITA’ LE PIAIE

La visita vi porterà alla scoperta della località Le Piaie (I piani), area di castagni secolari lungo l’antica via che da Serravalle di Vittorio Veneto conduce al Monte Pizzoc.

Orario di partenza: 10.00 e 14.00

Ritrovo: Sonego – parcheggio di Via dell’Emigrante

Durata: 2h

Difficoltà: media – consigliate scarpe da trekking

Revine Lago: PARCO DEI LAGHI DELLA VALLATA

Una passeggiata naturalistica alla scoperta della flora e fauna e della storia dei due specchi lacustri di Revine e di Lago, incastonati nella Vallata ricca di biodiversità.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: Parco del Livelet, via Carpenè

Durata: 2h30

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

VENEZIA

Caorle: VALLEVECCHIA - BRUSSA

La località della Brussa rappresenta la porta d'ingresso a Vallevecchia e alla laguna di Caorle, luoghi di valenza ambientali unici nell'Alto Adriatico, un'area naturale di 900 Ettari, di interesse Europeo, dove hanno trovato habitat molte specie animali, soprattutto uccelli.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: Parcheggio Pineta di Valle Vecchia (fine strada prov. Portogruaro-Brussa)

Durata: 2h

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Altre info:

Possibilità di prenotare pranzo presso ristoranti nelle vicinanze (Ristorante Ai Gabbiani o Birrificio B2O) e pernottare a Caorle (contattando via mail la Pro Loco – prolococaorle.ve@gmail.com)

Da visitare nelle vicinanze: Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro

Musile di Piave: SENTIERO NATURALISTICO PIAVE VECCHIA – LAGUNA NORD VENEZIA

La visita accompagnerà alla scoperta de La Piave vecchia, un tratto del vecchio corso del Piave, ora semplice bretella fluviale, che inizia a Musile di Piave, presso le porte vinciane del Tajo e termina a Caposile, frazione di Musile, dove il fiume Sile entra nel vecchio letto del Piave, prendendo il nome di Sile-Piave Vecchia. Un percorso molto panoramico, dove la natura prevale su tutto. Moltissime le specie animali e vegetali da ammirare.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: Centro Educazione Ambientale La Piave Vecchia, via Castaldia, 1

Durata: 2h

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Altre info: Possibilità di prenotare pranzo con menù tipico di carne (€15,00) contattando la Pro Loco (335 7544880). Strutture alberghiere B&B Sole Luna, Villa Pace, Da Moira o Alberghi Calaluna, Cristal, Forte Quarantotto, Locanda al Piave, Continentale. Luoghi da vistare nelle vicinanze: San Donà di Piave, Venezia

VERONA

Isola della Scala: BOSCO DELLA PALUDE DI PELLEGRINA

La Palude della Pellegrina (area umida SIC), lambita dal fiume Tartaro, offre un piacevole percorso guidato attraverso questo particolare territorio, zona di scavi per l'estrazione della torba, che presenta specchi d'acqua di varie dimensioni che sono habitat perfetto per canneti, uccelli palustri e pesci.

Orario di partenza: 10.00

Ritrovo: via Madonna, 27

Durata: 1h30

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

Altre info: luoghi da visitare nelle vicinanze: Mulino della Madonna di Pellegrina

San Martino Buon Albergo: BOSCO DELLA FRATTA

Alla scoperta del Bosco della Fratta, che sorge su un terreno formato grazie all’azione di magmi vulcanici e dove è avvenuta la distensione del fondo marino con la creazione di faglie, vere e proprie fratture nella roccia. L’intero bosco vede la presenza di numerosi punti di sosta che offrono interessanti informazioni e curiosità sulle specie vegetali e animali che si possono incontrare: dalle querce ai gelsi, dai pettirossi alle cinciallegre.

Orario di partenza: 10.00 e 14.00

Ritrovo: incrocio tra via Palù e via Crosetta

Durata: 2h

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking

BOSCHI A NATALE - LO SPETTACOLO PIÙ BELLO È LA MAGIA DELLA NATURA

INFORMAZIONI

Domenica 13 dicembre 2020

Tutte le proposte sono adatte alle famiglie. Costo € 5,00/adulto. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni.

Le visite prevedono un numero ristretto di partecipanti. Partecipazione con mascherina obbligatoria.

Prenotazione OBBLIGATORIA entro il 10 dicembre: https://www.unpliveneto.it/ 2020/11/27/programma-boschi-a- natale-2020/

Per info: 334.2936833 – Comitato Regionale UNPLI Veneto