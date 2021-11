Boschi a Natale: 24 itinerari nella natutra

Passeggiare immersi nella natura per scoprire angoli di un Veneto, forse meno noto, ma sicuramente di straordinario fascino. Con ben 24 itinerari, torna anche nel 2021 Boschi a Natale, l'evento dedicato alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio regionale. Nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 dicembre, UNPLI Veneto e Regione del Veneto propongono una serie di camminate che andranno a toccare sei province e 24 luoghi che spiccano per paesaggi e bellezze naturalistiche.

Dopo il crescente successo ottenuto nel corso degli anni, Boschi a Natale rilancia l'iniziativa con 10 percorsi in più rispetto al 2020 e un intero fine settimana a disposizione, diventando un momento ancora più coinvolgente e rivolto a tutte le famiglie. Il programma è stato steso dalle Pro Loco del Veneto e l'evento è inserito nel progetto “Veneto in Vetrina” che ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti a marchio del Veneto, coniugandoli con la scoperta della natura e del territorio stesso.

E proprio la natura e il territorio saranno protagoniste di Boschi a Natale, assieme alle famiglie che vogliono passare un fine settimana a contatto con l'ambiente in una stagione insolita per le camminate, quella invernale. La soffice luce, il calmo paesaggio, i morbidi odori e il silenzio della natura saranno le compagne di viaggio in un clima di riscoperta di pace e serenità ed un momento di stacco dallo stress, a ridosso delle festività natalizie. Saranno quindi protagonisti i laghi e i boschi del bellunese, i parchi e le golene del Po nel rodigino, l'acqua e le colline nel trevigiano, la laguna veneziana, le oasi vicentine e i panorami veronesi. Dalle montagne alle pianure, le passeggiate di Boschi a Natale potranno soddisfare ogni tipo di preferenza ma potrebbero essere colte come sfida da chi vuole affrontare tragitti di media difficoltà o l'occasione per una sana camminata a contatto con la natura, dedicando finalmente un po’ di tempo a sé stessi.

PROVINCIA DI VICENZA

- LONGARE (VI) – Oasi Life – Ex Cava Volto e Costozza

Sabato 11 dicembre, ore 10:00, e domenica 12 dicembre, ore 10:00 | ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

- SANDRIGO (VI) – Oasi Torrente Astico

Domenica 12 dicembre, ore 10:00 | ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30’.

Una nuova edizione di Boschi a Natale che segna, in qualche modo, la conclusione di un anno di transizione dopo l’allentamento della pandemia di COVID-19 e quindi un nuovo inizio, verso un 2022 che, si spera, possa essere di maggiore serenità e spensieratezza. Proprio come accade in natura, dove l'inverno segna il tempo del riposo ma anche della rigenerazione, racchiudendo in sé un senso di ripartenza che sfocerà nella bellezza primaverile.

INFO:

Tutte le proposte sono adatte alla famiglia. Quota di partecipazione 5,00€/adulto. Gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Le visite prevedono un numero ristretto e si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-Covid vigente. Prenotazione obbligatoria entro il 9 dicembre dal sito: www.unpliveneto.it. Per ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa del Comitato Regionale UNPLI Veneto, cell. + 39 334 293 6833

In Veneto

PROVINCIA DI BELLUNO

- AURONZO (BL) – Lago di Santa Caterina

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna ed abbigliamento adeguato a possibili nevicate. Durata: 1h 30’

- LIMANA (BL) – Boschi e Malghe a Valmorel

Domenica 12 dicembre, ore 09:30 | ore 14.00

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 2h/2h 30’

- PERAROLO DI CADORE (BL) – Tra i boschi del Centro Cadore

Domenica 12 dicembre, ore 09:30.

Difficoltà: media – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 4h.

- SOSPIROLO (BL) – Masiere e Sass Muss

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 2h.

- VALLE DI CADORE (BL) – Tra i boschi di Valle di Cadore

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna ed abbigliamento adeguato a possibili nevicate. Durata: 2h.

PROVINCIA DI TREVISO

- BREDA DI PIAVE (TV) – Bosco Galileo e Bosco degli Ontani

Sabato 11 dicembre, ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

- CISON DI VALMARINO (TV) – Via dell’Acqua e dei Mulini

Domenica 12 dicembre, ore 10:00 | ore14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

- FONTE (TV) – Boscon – Monte de Maccan

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

- FREGONA (TV) – La “Strada del Santo” nei boschi di Fregona

Sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre, ore 14:00

Difficoltà: medio – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 2h.

- REVINE LAGO (TV) – Parco dei Laghi di Revine

Sabato 11 dicembre, ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

- SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) – Oasi Parco Naturale San Daniele

Sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre, ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

- VITTORIO VENETO (TV) – Dal Monte Altare al Parco Papadopoli

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: media – consigliati scarponcini da montagna. Durata: 2h.

PROVINCIA DI VENEZIA

- MUSILE DI PIAVE (VE) – Laguna Nord di Venezia

Domenica 12 dicembre, ore 09:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h 30’.

PROVINCIA DI VERONA

- CEREA (VR) – Parco “Le Vallette”

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30’.

- FERRARA MONTE BALDO (VR) – Boschi del Monte Baldo

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliati scarponcini da montagna, possibilità di noleggiare le ciaspole.

Durata: più di 2h 30’.

- ISOLA DELLA SCALA (VR) – Boschetto del Tartaro

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h.

- ROVERCHIARA (VR) – Laghetti di Ca’ Pellini

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30’.

PROVINCIA DI ROVIGO

- ARIANO DEL POLESINE (RO) – Dune di Rosada e Sito Naturalistico Archeologico di San Basilio

Domenica 12 dicembre, ore 10:00 | ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 2h 30’

- CANARO (RO) – Muvig Arginature e Golena del fiume Po a Garofalo

Domenica 12 dicembre, ore 14:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30’.

- CORBOLA (RO) – Parco “Picofthememory” Golena “Capanna del Papa”

Domenica 12 dicembre, ore 14:30.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30’.

- PORTO VIRO (RO) – Oasi Golena dei Ca’ Pisani

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30’.

- ROSOLINA MARE (RO) – Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri

Domenica 12 dicembre, ore 10:00.

Difficoltà: facile – consigliate scarpe da trekking. Durata: 1h 30’.