Boot camp 2022: campus estivo per ragazzi dai 14 ai 18 anni

Il Boot Camp è un’occasione per potenziare le autonomie recuperando la dimensione del gruppo, ma anche un’opportunità formativa e di orientamento per progettare il proprio futuro scolastico e lavorativo.



Una settimana di convivenza per ragazzi e ragazze dai 14 ai 18 anni a Montegalda, presso l'azienda agricola "Il Palazzone", e non solo:

- visite ad imprese e laboratori artigiani del territorio

- workshop e simulazioni

- training di potenziamento delle soft skills

- laboratori pratici

- scoperta del territorio e dei suoi protagonisti

- redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione

- attività di comunicazione e marketing



Per iscrizioni contatta giovani@cooperativamargherita.org



Il costo è di 230 euro per i residenti nei 5 Comuni che lo sostengono (Montegalda, Montegaldella, Longare, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse) e 250 euro per gli altri, comprensivo di tutto. Una settimana di convivenza, dal 27 giugno al 2 luglio, per mettersi alla prova e scoprire le proprie potenzialità.



In tutto questo non mancheranno momenti di svago per rilassarsi e fare gruppo.