Bookmob: scambiamoci un libro a Vicenza

Il BookMOB sbarca a Vicenza!

Grazie all'iniziativa di due amiche, la scrittrice Linda Moon e l'artista Roberta Feoli, la splendida Piazza dei Signori diventerà il salotto culturale più cool di Vicenza.

Cosa devi fare? Semplice! Portate un libro che:

• ti ha entusiasmato ma è pronto per una nuova casa

• Non ha scatenato scintille e merita una seconda chance

• Ti ha illuminato la mente e ora può illuminare quella di qualcun altro

• Semplicemente, è troppo bello per non essere condiviso



Avvolgilo alla bell'e meglio, usando carta da riciclo o da pacchi, e richiedi il timbro ufficiale dell’evento per trasformare il tuo libro in un tesoro da scambiare.



VADEMECUM: QUI LE INDICAZIONI PER IL BOOKMOB.

LEGGETE AL FINE DI REALIZZARE UN EVENTO COORDINATO

----

Formeremo un cerchio in piazza, all'ora stabilita: attenzione a non avere nessuno davanti o dietro, altrimenti il Bookmob non sarà ordinato.



Ciascuno avrà tra le mani il proprio libro impacchettato. Al via, ciascuno passerà il proprio libro alla persona a SINISTRA e prenderà quello dalla persona a DESTRA e farà questo movimento continuamente.



I libri scorreranno così all'interno del cerchio in SENSO ORARIO e in maniera del tutto casuale. Il passaggio dei libri sarà scandito dal conto che faremo tutti insieme fino a 20! Alla fine del conto, ciascuno avrà tra le mani un libro nuovo.



* se qualcuno si ritrova con 2 libri, può cercare chi p rimasto senza e gliene da uno*

*chi è rimasto senza libro, si mette al centro del cerchio e aspetta di riceverlo*

___________________________________________________



BONUS DOPO il BOOKMOB

Se qualcuno desidera regalare più di un libro, può lasciare al centro del cerchio i pacchetti in più.

SOLO ALLA FINE DEL CONTO FINO A 20 ci sarà un mini conto alla rovescia e il primo che correrà al centro del cerchio umano potrà prendere i libri bonus



Possiamo già anticipare che ripeteremo l'evento SABATO 15 GIUGNO, sempre in Piazza dei Signori e sempre alle 17:00





A presto, bookmobbers!