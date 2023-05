Federico Faggin, Sabina Guzzanti: scopri gli ospiti della Book Week di Cornedo

La Book Week di Cornedo Vicentino è un Festival del libro che si svolge da venerdì 9 a domenica 11 giugno. Un fine settimana pieno di grandi autori di narrativa, giallistica ma anche di saggistica economica si alterneranno sul palco lasciando sempre un momento finale per le domande del pubblico. Gli incontri sono ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

DAL 9 ALL'11 GIUGNO LA PRIMA EDIZIONE DELLA BOOK WEEK A CORNEDO VICENTINO

Scopri i protagonisti degli incontri: Federico Faggin, il fisico padre del microprocessore, il giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano, l'attrice ed autrice televisiva, nonchè comica e cabarettista Sabina Guzzanti, l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea Paolo Nespoli, il giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro e la vincitrice di Masterchef 11 Tracy. Lo storico veneziano Alessandro Marzo Magno presenterà il suo libro su Venezia, Piero Martin parlerà delle 7 unità di misura del mondo e Matteo Strukul presenterà il suo ultimo romanzo.

GLI INCONTRI DAL 9 ALL' 11 GIUGNO 2023

IL PONTE DEI DELITTI DI VENEZIA

Venerdì 9 giugno / ore 18–19 — Parco monumentale Pretto Cassanello (in caso di pioggia Sala San Giovanni)

Matteo Strukul, romanziere, sceneggiatore italiano e autore del libro

Venezia, 1729. All'alba di una torrida giornata d'estate, il cadavere di un uomo viene rinvenuto sul ponte delle Guglie. Appresa la notizia, le autorità convocano subito Giovanni Antonio Canal, che si trova suo malgrado coinvolto in un'indagine dai contorni inquietanti.

LA SCIENZA DELL'INCREDIBILE. COME SI FORMANO CREDENZE E CONVINZIONI E PERCHÉ LE PEGGIORI NON MUOIONO MAI

Venerdì 9 giugno / ore 21–22 — Parco monumentale Pretto Cassanello (in caso di pioggia Sala San Giovanni)

Massimo Polidoro, giornalista, divulgatore scientifico, segretario generale Cicap e autore del libro

Ammettiamolo: la realtà se ne infischia di ciò in cui crediamo. Tuttavia, le nostre convinzioni trasformano il modo in cui percepiamo il mondo. Ma dove nascono e come si diffondono le credenze?

IRRIDUCIBILE. LA COSCIENZA, LA VITA, I COMPUTER E LA NOSTRA NATURA

Sabato 10 giugno / ore 10-11 — Sala San Giovanni, Piazza Aldo Moro

Federico Faggin, fisico, inventore, imprenditore italiano emigrato in USA e autore del libro

Federico Faggin è il padre del microprocessore e di altre invenzioni che hanno rivoluzionato la tecnologia e il mondo in cui viviamo. Con questo libro stravolge ancora una volta il nostro modo di vedere i computer, la vita e noi stessi. Dopo anni di studi e ricerche avanzate ha concluso che c'è qualcosa di irriducibile nell'essere umano, qualcosa per cui nessuna macchina potrà mai sostituirci completamente.



SOUL KITCHEN. LE MIE RICETTE PER NUTRIRE L’ANIMA

Sabato 10 giugno / ore 11.30-12.30 — Sala San Giovanni, Piazza Aldo Moro

Tracy, vincitrice di Masterchef 11

VENEZIA. UNA STORIA DI MARE E DI TERRA

Sabato 10 giugno/ ore 16–17 — Sala San Giovanni, Piazza Aldo Moro

Alessandro Marzo Magno, giornalista, storico veneziano e autore del libro

L'alfa e l'omega della parabola veneziana si vedono a Torcello: qua una lapide del 639, la più antica testimonianza scritta dell'esistenza di Venezia; là i banchetti acchiappaturisti di souvenir made in China. In mezzo, quasi mille e quattrocento anni: alcuni gloriosi e potenti, altri ricchissimi e splendenti, altri ancora declinanti e incerti.

LE 7 MISURE DEL MONDO - Sabato 10 giugno / ore 18–19

— Parco monumentale Pretto Cassanello (in caso di pioggia Sala San Giovanni)

Piero Martin, docente di Fisica sperimentale Università di Padova

Dal caffè alle galassie, dalle autostrade ai buchi neri, tutto l'universo si può descrivere con solo sette unità di misura.



FARSI SPAZIO. STORIE E RIFLESSIONI DI UN ASTRONAUTA CON I PIEDI PER TERRA - Sabato 10 giugno / ore 21–22

— Parco monumentale Pretto Cassanello (in caso di pioggia Sala San Giovanni)

Paolo Nespoli, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea e autore del libro

ANONNIMUS. VECCHI RIVOLUZIONARI CONTRO GIOVANI ROBOT

Domenica 11 giugno / ore 11.30-12.30 — Sala San Giovanni, Piazza Aldo Moro

Sabina Guzzanti, imitatrice, comica, cabarettista, attrice, autrice televisiva, conduttrice televisiva, regista italiana e autrice del libro

Il progresso tecnologico avanza spedito, la popolazione invecchia e non gli sta dietro. Per questo Laura Annibali arrivata ai cinquant’anni ha deciso di fondare la Huf, un’associazione no profit con la missione di sostenere le persone tecnologicamente inabili. Ma gli ANonniMus, un gruppo hacker di anziani, con i loro attacchi terrorizzano i papabili sostenitori del suo progetto. ANonniMus – Vecchi rivoluzionari contro giovani robot è una commedia che ruota attorno a molti temi di grande attualità, tra cui spiccano l’avvento dell’Intelligenza Artificiale e il cosiddetto “divario digitale”.

MALEDETTE IENE. QUELLI CHE FANNO SOLDI SULLE NOSTRE DISGRAZIE

Domenica 11 giugno / ore 17.30-18.30 — Parco monumentale Pretto Cassanello (in caso di pioggia Sala San Giovanni)

Mario Giordano, giornalista, saggista, conduttore televisivo e autore del libro

Quello che state per leggere non è un libro sociologico contro la ricchezza. È un’inchiesta che denuncia con nomi e cognomi, fatti e circostanze precise, la ricchezza ingiusta, quella accumulata sulle spalle di chi ha bisogno. C’è chi truffa, chi depreda la sanità, chi mette a rischio la vita altrui, chi abbindola i pensionati e chi froda il fisco. Sono le “maledette iene” che svuotano le tasche dei più deboli. Mario Giordano ha cercato le storie di molti profittatori, evasori, faccendieri, maneggioni e trafficanti, in giro per l’Italia. Senza fermarsi davanti a nessuno, perché nessuno deve restare impunito.



DOVE SI SVOLGERANNO LE PRESENTAZIONI

Parco monumentale Pretto Cassanello

Sala San Giovanni, Piazza Aldo Moro

Cornedo Vicentino, (VI)

Vedi su Google Maps