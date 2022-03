Bölsch night al Birrone

In tutti i locali di Birrone e Birrette si terrà la Bölsch Night, serata imperdibile per conoscere e degustare la nuova birra artigianale. Ispirata alle birre di Colonia, ma arricchita con luppolo aromatico in dry hopping. Chiara, profumata e lagerizzata a lungo: è questa la nuovissima Bölsch. Assaggio gratuito per tutti!



La troverai da: Birrone Taproom a Isola Vicentina, Birrone a Bassano, Birrone a Padova, Birrette a Grisignano e Birrette a Cittadella.