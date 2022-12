Il duo vicentino Bob Balera presenta il nuovo album "Pianeti" al Vinile di Rosà

Al Vinile di Rosà è in programma sabato 10 dicembre 2022 alle ore 22,30 il live di presentazione del nuovo album dei Bob Balera, duo elettro-pop vicentino formato dal cantante Romeo Campagnolo e del polistrumentista Matteo Marenduzzo

“Pianeti”, il loro secondo album, contiene storie diverse fra loro accomunate da uno sguardo disincantato, a tratti malinconico, sull’amore e i rapporti umani. Un equilibrio tra cantautorato italiano anni ‘70/‘80 e una pronunciata vena rock.

A Rosà i Bob Balera si esibiranno al Vinile Club in via Capitano Alessio 92.

Costo ingresso 10 euro con consumazione.

• BOB BALERA (Dischi Soviet Studio-PD)

Bob Balera è nato come progetto elettro-pop da un'idea del cantante Romeo Campagnolo e del polistrumentista Matteo Marenduzzo. Nel 2014, pubblicano il loro primo singolo “Giorni da cicala” e la b-side “Rimbalzi” dove ottengono buoni riscontri da parte di pubblico e addetti ai lavori. Segue un’attività live intensa che porta la band ad esibirsi in varie zone d’Italia riscuotendo sempre un buon successo. Nel 2017, entrano a far parte della scuderia Dischi Soviet Studio e sfornano il loro album d’esordio “ E’ difficile trovarsi”. Successivamente, grazie all’incontro con il produttore Claudio Corradini, danno vita ad un progetto musicale pubblicando il singolo “Non chiami mai” per poi dedicarsi anima e corpo ad un lavoro discografico più lungo e complesso. Purtroppo, la tragica scomparsa del mentore Corradini, avvenuta nel 2021, rallenta l’evoluzione di questo percorso della band, ma il tutto trova riscontro in una nuova guida musicale grazie al produttore Sandro Franchin, che sposa un’immagine un po’ più rock della stessa mantenendo però inalterati i connotati originali.

MUSICISTI

Ad accompagnare i BOB BALERA:

Marco Simioni (chitarra)

Daniele Capuzzo (tastiere)

Marco Boem (tastiere/programmazioni)

Paolo Marconati (batteria)

Dicono di “Pianeti”

«Che belle sensazioni che arrivano da questo nuovo lavoro a firma del duo veneto Bob Balera… Canzone d’autore pop che si mescola di quando in quando al rock alternativo.» Raro più

«Ecco “Pianeti”, disco di ostinati elettrici e di ritmi industriali dentro un sapore che sa tanto di urbanizzazione violenta, exploit capitalistici dentro cui coltivare allusioni erotiche e romanticismi quasi poetici. Un disco di dieci inediti davvero interessante, nella stesura musicale quanto in quella lirica anche se molti storceranno il naso nella sfacciata direzione battistiana-mogol di tutto il sound, voce compresa…» Bravo online

«Campagnolo e Marenduzzo sfoggiano il meglio che ogni ascoltatore potesse mai desiderare, questo è stato possibile grazie a: un canto deciso e rassicurante, una chitarra elettrica da mille e una notte, una batteria scattante, una chitarra acustica nostalgica e romantica, un basso onirico e un synth ipnotico.» The Music Way Magazine