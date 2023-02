Venerdì 24 Febbraio 2023 Bob Balera in concerto al Lucky Tap di Vicenza.

"Sai che è finita ma, per un umano sentimento di malinconia, la speranza di entrambi è che quanto vissuto insieme possa non cadere nell’oblio. E questo vale per ogni coppia".

VENERDÌ ALLE ORE 21:00 BOB BALERA | Live in Lucky Tap 121

Bob Balera è nato come progetto elettro-pop da una idea del cantante Romeo Campagnolo e del polistrumentista Matteo Marenduzzo. Nel 2014, pubblicano il loro primo singolo Giorni da Cicala e la b-side Rimbalzi dove ottengono buoni riscontri da parte di pubblico e addetti ai lavori.

Segueun’attività live intensa che porta la band ad esibirsi in varie zone d’Italia riscuotendo sempre un buon successo. Nel 2017, entrano a far parte della scuderia Dischi Soviet Studio e sfornano il loro album d’esordio E’ Difficile Trovarsi. Successivamente, grazie all’incontro con il produttore Claudio Corradini, danno vita ad un progetto musicale pubblicando il singolo Non Chiami Mai per poi dedicarsi anima e corpo ad un lavoro discografico più lungo e complesso. Purtroppo, la tragica scomparsa del mentore Corradini, avvenutanel 2021, rallenta l’evoluzione di questo percorso della band, ma il tutto trova riscontro in una nuova guida musicale grazie al produttore Sandro Franchin, che sposa un’immagine un più rock della stessa mantenendo però inalterati i connotati originali.