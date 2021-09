Omaggio a Joni Mitchell: verrà suonato il suo capolavoro Blue

La ricerca di stabilità, come una nave ancorata al porto, e la voglia di riprendere il largo: sono i due desideri, complementari e inconciliabili, descritti da Joni Mitchell nei primi versi di Blue, brano eponimo dell’album più celebrato della sua carriera. È il 22 giugno 1971 quando la cantautrice nata a Fort Macleod in Canada, dà alle stampe Blue: il quarto tassello di un percorso discografico che, dalle radici folk degli esordi passando per l’evoluzione sonora del magnifico Ladies of the Canyon sarebbe proseguito verso melodie sempre più elaborate e verso le prime suggestioni jazz. Ma Blue è soprattutto l’album delle ‘confessioni’ per antonomasia: un’esplorazione personalissima dei temi dell’amore, della libertà e della solitudine, in cui la ventisettenne Joni si mette a nudo ancor più di quanto non avesse fatto nei suoi lavori precedenti, già marcati da una forte impronta autobiografica.

Vicenza Time Cafè: ANIMA BLUE - VENERDI' 01 OTTOBRE ore 20,30-22,00

50 anni fa, nel 1971, la cantautrice canadese Roberta Joan Anderson, alias Joni Mitchell, incide l’album Blue, diario di un viaggio identitario, romantico, alla ricerca dell'amore che non si realizza mai pienamente e si traduce in “blue", quello stato d'animo che mescola tristezza e malinconia.

Luigi Catuogno alla chitarra classica e Fiorella Mauri, voce e pianoforte, ce lo ripropongono nella sua interezza, come un vinile riscoperto a cui si appoggia delicatamente la puntina del giradischi, riascoltando una canzone dopo l'altra, intrecciandole a una conversazione a due voci, femminile e maschile, scritta da Alberto Carollo. Viaggi che si incontrano e si rispecchiano in un dialogo senza tempo.

Per partecipare in presenza o in remoto, su piattaforma Zoom, è necessaria la preiscrizione scrivendo una mail a vitimecafe2014@gmail.com, oppure telefonicamente:

Alberto 333 10 36 178;

Fiorella 349 44 72177

La capienza massima di posti in sede è di 20 persone.

Sarà necessario essere muniti di Green pass.

Vicenza Time Cafè

Contrà Mure Porta Nova 28, 36100 Vicenza