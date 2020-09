Live set di musica elettronica ispirata ai suoni della natura realizzato appositamente per il Busnelli Giardino Magico, domenica alle ore 21 a Dueville.

BITGARDEN

Live set elettronico e videoinstallazioni di Andrea Santini



SELFIE - video installazione interattiva

Installazione interattiva liberamente fruibile in cui un grande schermo interattivo permette ai visitatori di giocare con la propria ombra digitale mobile e cangiante, lasciando tracce evanescenti del proprio passaggio



IL GIARDINO DELLE DELIZIE - videoinstallazione di Andrea Santini dedicata all’omonimo dipinto di Hieronymus Bosch.

Anno 2016, Durata 24’

Testi, ricerca e voce narrante: Francesca Sarah Toich

Con le voci di Gianni de Luigi, Livio Pacella e Dragana Milosevic.

Musiche e Sound Design di Andrea Santini con il contributo di Pierpaolo Ciurlia.

Le installazioni e le performance multimediali di Andrea Santini sono state presentate negli ultimi anni presso gallerie d’arte e festival. In particolare OSCILLA, installazione interattiva musicale ha riscosso un considerevole successo internazionale in ambienti dedicati ad arte, scienza, tecnologia e musica, portandolo ad esibirsi presso importanti centri e rassegne quali Kernel Festival (Milano 2011), Toolkit Festival (Venezia 2012), Sonorities Festival of Contemporary Music (Belfast 2012), Salone del Mobile (Milano 2013), Tokyo Experimental Festival (Tokyo 2013) e, nel 2014 al Victoria & Albert Museum di Londra, al Factory di Berlino, al recente Festival della Scienza di Genova ed al Centre Pompidou-IRCAM di Parigi.



BITGARDEN - LIVE SET di musica elettronica ispirata ai suoni della natura

Live set audiovisivo realizzato appositamente per il Busnelli Giardino Magico da Andrea Santini con visuals creati in collaborazione con Marianna Anoardi.

BitGarden | live set e videoinstallazioni di Andrea Santini

domenica 6 settembre 2020 alle ore 21:00

Busnelli Giardino Magico

via Rossi, 37, 36031 Dueville

Ingresso 5€



Registrazione all'evento consigliata, al seguente link:

https://forms.gle/MYPmgPp1LDw9QuJN9