Trimode live alla birreria alle Poste

Imperdibile apertitivo in musica alla birreria Alle Poste di Dueville ( Vi ) a cura dei Trimode.

Con il loro Acoustic Energy Show, Laura Maurizio e Paolo vi condurranno in un viaggio a 360° tra il miglior pop/rock italiano ed internazionele: dagli evergreen a Sanremo 2024, un preserata irresistibile per iniziare alla grande il weekend di mezza estate!

Special food & beverage a cura dello staff!