Birracrua Music Festival: ogni venerdì concerto

Torna anche quest'anno il Festival estivo nel giardino del Birracrua. Tutti i venerdì sera potrete ascoltare concerti live gustandovi le birre artigianali e i piatti proposti dalla cucina. I concerti avranno inizio alle ore 21.30 e si svolgeranno rispettando le attuali norme vigenti.

Il ristorante-pizzeria Country Club a Vicenza ospita al suo interno il birrificio artigianale della BIRRACRUA. "CRUA" in dialetto veneto significa CRUDA e proprio nel bel mezzo della pianura padana veneta, a Vicenza, si trova il Birrificio, dove prende vita sotto la cura e la passione del Birraio la BIRRACRUA. Birra cruda è birra artigianale non pastorizzata e anche non filtrata.

La zona dedicata alla musica all'aperto è accessibile a tutti gratuitamente, la consumazione è gradita. Per i posti a sedere è necessaria comunque la prenotazione per la cena o la consumazione.



PROGRAMMA DEL FESTIVAL :

- VENERDI' 10 GIUGNO

ore 21.30

ROSSANA CARRARO & DAVIDE REPELE

- VENERDI 17 GIUGNO

ore 21.30

ELENA TAVELLA & SIMONE PICCOLI

- VENERDI' 24 GIUGNO

ore 21.30

LAMPI DI MAGGIO

- VENERDI 1 LUGLIO

ore 21.30

ROXWOOD

- VENERDI' 8 LUGLIO

ore 21.30

POPKA

- VENERDI' 15 LUGLIO

ore 21.30

FOURBACK

Beatles cover band

- VENERDI' 22 LUGLIO

ore 21.30

TREE MUSIC PROJECT

- VENERDI' 29 LUGLIO

ore 21.30

BONFIRE HEART

- VENERDI' 5 AGOSTO

ore 21.30

NICOLSON'S

- VENERDI' 12 AGOSTO

ore 21.30

WILLIAM RICHARD GUST

- VENERDI' 19 AGOSTO

ore 21.30

MADLEI

- VENERDI' 26 AGOSTO

ore 21.30

BLUEBLOOD

-VENERDI' 2 SETTEMBRE

ore 21.30

SOTTOVOCE ACOUSTIC TRIO

- VENERDI' 10 SETTEMBRE

ore 21.30

MILF SWING&POP QUARTET