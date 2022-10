Birra autentica alle Sorgenti del Pasubio: una serata al birrificio

Prezzo non disponibile

La rassegna che porta alla scoperta dei birrifici artigianali vicentini si completa con una tappa dedicata a una birra “alpina” che sgorga ai piedi delle montagne vicentine: in compagnia del mastro birraio Michele Sorgato, ti portiamo a conoscere le proprietà del Birrificio Pasubio. Acqua di fonte, materie prime selezionate e gusto della convivialità e genuinità: in abbinamento alle birre in degustazione, conoscerete inoltre alcune tipicità enogastronomiche della valle, a base di formaggi e miele. Una serata all’insegna del buon bere e della buona compagnia!

Dalle Piccole Dolomiti provengono sia l’acqua per produrre la sua birra, sia Michele che è il mastro birraio del Birrificio Pasubio: proprio da qui comincia la storia di questo birrificio artigianale. Prima la birra prodotta unicamente per amici e famiglia, poi lo stabilimento a Torrebelvicino: ti racconteremo la sua storia, durante una serata di degustazione di 4 birre artigianali abbinate a tipicità enogastronomiche a base di miele e formaggi.

QUANDO E DOVE: Venerdì 28 Ottobre 2022 ore 20:30 Torrebelvicino (VI)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 20,00

Per info e prenotazioni: Link

Contatti:

CONFARTIGIANATO VICENZA

Via Enrico Fermi 134, 36100 Vicenza

Telefono: 0444 168305