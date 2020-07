Biopsy O Boutique: domenica musica live al Sorsi e Morsi

Sorsi e Morsi è il locale di Porta Santa Croce che propone la cucina con il gusto del Sud Italia, domenica sera è in programma in giardino un concerto con radici dal trasporto spirituale e viscerale della band vicentina Biopsy O Boutique.

La matrice blues, attraverso la distorsione, scolpisce la musica dei Biopsy O Boutique dando vita a composizioni dal sound noir, ruvido e graffiante, contornato da tematiche che ruotano attorno alla corporalità e sensorialità della condizione umana.

Con questa forte base di Blues e Rock il gruppo inizia a lavorare su brani originali e in breve arriva a definire una propria identità fatta di energia e schiettezza che colpiscono e ipnotizzano l’ascoltatore, il quale si può lasciare accompagnare da B.O.B. tra le sonorità dure e allo stesso tempo meditative della loro musica.



Daniele Perrino • Voce

Nicolò Apolloni • Chitarra

Michele Lavarda • Basso

Alessandro Lupatin • Batteria

Il locale

L’impronta del Sud Italia caratterizza i piatti che rispecchiano le influenze di Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Sardegna.

Il chef propone piatti classici del sud Italia con una sua interpretazione: dalla parmigiana napoletana alla caponata siciliana, dai finger food come gli arancini alle pizze più rinomate. Non mancano i dessert tipici come i cannoli siciliani o la pastiera napoletana

Sorsi e Morsi propone Biopsy O Boutique in concerto

domenica dalle ore 19:00 alle 22:00

Sorsi e Morsi

Viale Mazzini 267, Vicenza