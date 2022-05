Indirizzo non disponibile

Mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 15 si svolgerà un incontro on line sul tema: 'Cooperazione giudiziaria tra Italia e Marocco', l'evento è promosso dall'avvocato Kaoutar Badrane, la dottoressa da molto tempo è residente nel bassanese è il primo avvocato italiano di origine marocchina. Membro da anni del tavolo sui diritti umani della regione Veneto. Kaoutar Badrane è venuta nel nostro Paese a 6 anni, il padre (laureato in Marocco, ma qui operaio) non aveva il reddito sufficiente ma ha fatto studiare all'università tutti i suoi figli.

Alla bilaterale interverranno importanti relatori tra cui l'assessore regionale Donazzan.

Webinar

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA ITALIA - MAROCCO

25/05/2022

15:00 | 17:00

Diretta Zoom

N.2 crediti formativi riconosciuti dal COA di Belluno

Per partecipare basta iscriversi a questo link https://lnkd.in/dfzB82wY

PROGRAMMA